Einmal Gast in der eigenen Heimat von Coburg bis zum Rennsteig sein

Eine Nacht in der Therme von Bad Rodach? Gemütlich am Feuer sitzen, im kleinen Kreis noch ein Glas Wein, ehe es zum Schlafen ein eine kuschlige Koje geht? Das gibt es nicht oft. Aber beim vierten Hotelentdecker-Wochenende ist es möglich.

Am Wochenende 13. und 14. Januar können Einheimische aus Stadt und Landkreis Coburg, dem Rodachtal, Sonneberg und der Rennsteig-Region wieder in die Rolle eines Touristen schlüpfen und sich von der heimischen Gastronomie verwöhnen lassen. "Im Rahmen dieses Wochenendes haben wir wieder über ein Duzend Partner aus Hotellerie und Gastronomie für die Initiative gewonnen und mit Museen und Touristinformationen ein attraktives Programm gestrickt", ist Regionalmanager Stefan Hinterleitner überzeugt, der auch Geschäftsführer der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH ist. Die Therme Natur ist in diesem Jahr wieder dabei, nachdem sie einmal pausiert hatte.



Schlafen im Baumwipfelpfad

Das hat auch mit einem brandneuen Angebot der Therme zu tun, wie Geschäftsführerin Stine Michel erklärt. "In unserer Bade- und Saunalandschaft bieten wir unseren Gästen ein Wohlfühl- und Entspannungswochenende mit Übernachtung auf unserem neu eröffneten Baumwipfelpfad", erklärt sie. Dieser Bereich mit der Möglichkeit gemütlich am Feuer neben dem Badebecken zu sitzen und seinen Kuschelkokons wurde eben erst eröffnet.

Das Entdecker-Wochenende bietet also die Möglichkeit, ihn im Rahmen eines besonderen Angebots kennen zu lernen. Neben einem Drei-Gänge-Menü, der Übernachtung und dem Frühstück gehört die Teilnahme an einer von neun möglichen Touren zum Programm, erklärt Tobias Gruber, Leader-Manager der Region Coburg.



Interessante Touren

So können sich Gäste von einer Genussbotschafterin auf eine kulinarische und kulturelle Reise durch Bad Rodach mitnehmen lassen, Brautradition in Seßlach erleben, das Deutsche Burgenmuseum in Heldburg, Schloss Callenberg oder Schloss Rosenau besuchen. Weitere Touren führen nach Masserberg, ins Naturkundemuseum Coburg oder den Fürstenbau der Veste Coburg. Dabei werden die Besucher dieser speziellen Tourenangebote auch in Bereiche geführt, die bei normalen Besuchen nicht zugänglich sind.



Gut gebucht

Über mangelndes Interesse kann die Aktion nicht klagen, wie Tobias Gruber aus der Erfahrung der vergangenen vier Jahre sagen kann. "Wir haben im Schnitt etwa 200 Gäste, die das Angebot buchen. Das entspricht einer Auslastung der teilnehmenden Anbieter von etwa 80 Prozent", erklärt er.

Das Angebot steht seit Freitag online ( www.zu-gast-in-der-heimat.de) . "Und obwohl wir es noch gar nicht öffentlich gemacht haben, sind schon fünf Buchungen eingegangen", stellt Gruber fest.