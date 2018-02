Eine "Tote Hose" zu Besuch in Coburg

Yep, bereits die pure Ankündigung war verheißungsvoll: Punk-Mastermind Dick York zusammen mit dem Tote-Hosen-Schlagzeuger "Vom Ritchie". Live, unplugged, ungeschliffen und rau wie Eisen. Dies alles als herrlich zusammen agierendes Duo unter dem Bandnamen Cryssis. Allein der Name war Programm. - Und die Location?!? Die ebenso.



Allerfeinste Punkmucke

Denn es ist eine neue in der Coburger Szene. Zugegeben, den Plattenladen Toxic Toast in der Steingasse hatte man schon seit einigen Jahren richtig lieb gewonnen, aber Michael "Mike" Russek ist mit seinem neuen Standort am Unteren Bürglaß noch einen Schritt weiter gegangen. Neben dem Verkauf von Vinyl betreibt er nun im Untergeschoss auch eine Kneipe.



Nun galt es am Donnerstagabend diese Räumlichkeiten auch mit einem gebührenden Live-Konzert einzuweihen. Schnell waren die heiß begehrten Tickets im Vorfeld bereits ausverkauft. 80 Besucher kamen in den Genuss von nahezu 100 Minuten allerfeinster auf den Punkt gebrachter Punkmucke.

Dick York auf einem Barhocker singend mit Gitarre ausstaffiert, neben ihm eher klein und fein auf einem Cajon agierend Vom Ritchie. Tja, das war doch was. Fast schon Pub-Charakter. Das manchmal vorherrschende Eis zwischen Musiker und Publikum war nie vorhanden, von Beginn an ausgelassene Stimmung und eine pure Verschmelzung. Dargeboten wurden insbesondere Songs des erst jüngst veröffentlichten Albums "1976", darunter aber auch immer einmal wieder das ein oder andere Liedchen aus der fast zehnjährigen Bandgeschichte. Ach, das ging alles runter wie Öl und irgendwie mochte man gar nicht daran denken, dass auchdieser Abend doch noch ein Ende haben könnte.

Zugaben gab es natürlich. Doch dann hieß es auch schon von der Bühne Abschied nehmen und sich unters Volk zu mischen. Und eine ganzbesondere Botschaft hatte Vom Ritchie noch parat: "Wir versuchen im nächsten Jahr wieder zu kommen, dann in voller Besetzung bei eurem Outside-Rodeo-OpenAir!"



Na dann harren wir einmal jetzt schon der Dinge die da noch auf uns zukommen werden. Und hoffen wir, dass es nicht wieder 16 (!) Jahre dauert, bis Vom Ritchie zurück nach Coburg kommt, trommelte er doch wie ein Wilder im Juni 2002 mit den Toten Hosen auf dem Schlossplatz beim Open Air.