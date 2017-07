Eine gute Bildungsstätte, die Realschule COII, feiert Abschluss

von GABI ARNOLD

Der Erfolgskurs der Staatlichen Realschule CO II setzt sich fort: Von 155 Schülern haben 152 die Mittlere Reife bestanden, 26 Mal steht eine Eins vor dem Komma. Nicht nur dies erfüllt den Schulleiter Klaus Reisenweber mit Stolz: "Für das kommende Schuljahr haben sich 156 Schüler, so viele wie an drei der Gymnasien zusammen, für unsere CO II entschieden", sagte er bei der Abschlussfeier im Kongresshaus Rosengarten.



Die jungen Frauen und Männer gehen nach der Mittleren Reife unterschiedliche Wege. Einige besuchen im Anschluss die Fachoberschule in Coburg oder das berufsbildende Gymnasium in Sonneberg im benachbarten Thüringen. 22 Mal hat die Schule ein Gutachten für die Eignung auf das Gymnasium ausgestellt. Diese Schüler werden im Anschluss an das Coburger Gymnasium Casimirianum wechseln. "Die Mehrheit der Schüler startet jedoch in das Berufsleben, meist bei den gut aufgestellten Firmen hier in Coburg", betonte der Rektor.

Die diesjährigen Absolventen sind der zweite Jahrgang, der an der "kleinen Co II" in Weidach gestartet ist. Der gemeinsame Bildungs- und Erziehungsauftrag, so Reisenweber, sei auch deshalb geglückt, weil Elternhaus, Lehrer und Sozialpädagogen gemeinsam an einem Strang gezogen hätten. "Sie haben diesen Auftrag als gemeinsame Sache betrachtet." Dies bedeute, Jugendliche in ihrer Entwicklung zu begleiten, sie tagtäglich mit ihren Stärken und Schwächen zu erleben, sie zu ermutigen, zu motivieren und ihnen in schwierigen Phasen Halt zu geben. Natürlich müssten sowohl Eltern als auch Lehrer Nerven aufbringen und manches Mal gegen Widerstände ankämpfen.



Vor den Prüfungen gesteigert

Reisenweber freute sich über 40 Schüler, die mit "Freude und Eifer" einen einwöchigen Tanzkurs absolviert haben. Mit Förder- und Ferienkursen habe sein Lehrerteam die Schüler zudem intensiv und anspornend auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Viele Schüler hätten sich vor der Abschlussprüfung gesteigert oder in der mündlichen Prüfung eine bessere Jahrgangsnote erzielt. Reisenweber: "Und so kann ich heute nur Gutes berichten im doppelten Sinne: wieder einen starken Prüfungsjahrgang 2017 an der Realschule CO II." Reisenwebers besonderer Dank ging an Landrat Michael Busch und den Landkreis als Sachaufwandsträger der Schule. Nach sechsjähriger Sanierungszeit könne nach dem Herbstferien die sanierte Schule bezogen werden, dankte er. Landrat Michael Busch erinnerte daran, dass er damals Überzeugungsarbeit habe leisten müssen, um die Kinder in Weidach unterzubringen. In der CO II hätten die Schüler nun umfassende theoretische und praktische Fähigkeiten vermittelt bekommen. Nun liege es an den Absolventen, was sie daraus machen, und manchmal finde man dies auch erst Jahre später heraus. Busch lobte vor allem die "herausragende Arbeit", die an der CO II geleistet werde. Die Schülersprecher Dominik König und Victoria Stewart blickten alphabetisch auf die Schule. Zum Beispiel R wie Rektor Reisenweber , der Schulleiter erhielt ein Lob für sein Namensgedächtnis und die Hitzefrei-Stunden. Im Namen des Elternbeirates sprach Janine Dressel. Musikalische Beiträge von Schülern und der Lehrerband umrahmten das Programm.



Verabschiedet wurde Konrektorin Sabine Hoffrichter. Sie übernimmt die Schulleitung der Realschule Neustadt. Ihre Nachfolge als Konrektorin der Realschule CO II tritt Stefanie Berg an.



Die besten Absolventen

Eine Eins vor dem Komma haben Annabel Dausacker (1,18), Larissa Moritz (1,18), Celina Hannah Martina Sawatzki (1,18), Marie-Sophie Morgenroth (1,45), Jennifer Scheler-Eckstein (1,45), Alina Eideloth (1,55), Dominik Heiko Benjamin König (1,55), Sarah Mesch (1,55), Sarah Bonita Schaf (1,55), Leonie Schmidt (1,55), Lars Uhlig (1,55), Rosa Lydia Voit (1,55), Johanna Horcher (1,64), Vanessa Rose (1,64),

Noemi Wüstendörfer (1,64), Andreas Blasberg (1,73), Denise Kapler (1,73), Luca Manuel Klüglein (1,73), Theresa Falk (1,82), Regina Hermann ( 1,82), Ellena Müller (1,82), Niklas Nauer (1,82), Tamina Weibelzahl (1,82), Tamara Dressel (1,91), Liron Halilaj (1,91), Patrick Sämann (1,91).