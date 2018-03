Eine Coburgerin will "Miss Handwerk" werden

Die Spannung steigt! Gleich zu Beginn der Internationalen Handwerksmesse, die am Mittwoch in München beginnt, werden "Miss und Mister Handwerk 2018!" gekürt.



Insgesamt haben es zwölf Kandidaten ins Finale des Wettbewerbs geschafft, darunter auch die Coburger Kaminkehrerin Ramona Brehm.



Nachdem die 27-Jährige beim Online-Voting zuletzt ganz vorne lag, darf sie sich durchaus Chancen auf den Sieg ausrechnen. Das Ergebnis des Online-Votings fließt in die Gesamtwertung ein, die über den Titel entscheidet. Mit der Entscheidung wird am frühen Abend gerechnet.