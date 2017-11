Eine Ära ging bei Eurofoam KFM in Dörfles-Esbach zu Ende

Nach einer Dienstzeit von 45 Jahren und acht Monaten wechselte der langjährige Prokurist Ottmar Kaesling am vergangenen Freitag in den wohlverdienten Ruhestand. Dass es eine so lange Zeit bei einem Arbeitgeber wird, hatte sich der Neuruheständler nicht träumen lassen. Ursprünglich hat er den Beruf eines Maschinenbauers gelernt. Heinz Schmidt, der Stellvertreter des damaligen Firmeninhabers Karl-Friedrich Müller, "holte" ihn in das Dörfleser Unternehmen. "Das Geld hat gute Gründe geliefert", erinnerte sich Ottmar Kaesling.



Zunächst war der Zuschnitt seine berufliche Station in dem neuen Unternehmen. "Eigentlich wollte ich nur zwei bis drei Jahre bleiben", räumtr Kaesling mit einem Schmunzeln ein. Dass es dann über 45 Jahre geworden sind, spricht für sich. "Es war letztlich der soziale Aspekt, der im Haus gepflegt und gelebt wurde", erläuterte Ottmar Kaesling. Diese Philosophie prägte auch den scheidenden Prokuristen.



Alle Abteilungen durchlaufen

Nachdem er alle Abteilungen durchlaufen hatte, wurde ihm zunächst die Stelle eines Abteilungsleiters anvertraut, bevor er mit der Ernennung zum Betriebsleiter eine noch höhere Weihe erhielt. Gern erinnert er sich an die Zeit mit Karl-Friedrich Müller.



Ein einschneidendes Erlebnis war für Kaesling der Übergang des Familienunternehmens in den Eurofoam-Konzern. Aber auch diese Hürde meisterte er, ohne den Blick auf den sozialen Aspekt in "seinen" Unternehmen zu verlieren. Nicht ohne einen gewissen Stolz meinte er: "Wenn jemand von sich aus gekündigt hat, war das schon eine Sensation." Neben der betrieblichen Veränderung stellte sich Ottmar Kaesling mit Erfolg wirtschaftlichen Herausforderungen. War anfangs die Polstermöbelindustrie der Hauptauftraggeber, sind es heute die technischen Schaumstoffe, die hauptsächlich die Produktionshallen verlassen. Der Abschied, den ihm die 115 Mitarbeiter bescherten, zeigte nicht nur die Hochachtung, die sie vor ihrem Chef haben, sondern war ein lebendiger Beweis dessen, dass der soziale und menschliche Aspekt bei allem wirtschaftlichen

Denken immer noch hoch gehalten wird.



Dass es Ottmar Kaesling im wahrsten Sinn des Wortes die Sprache verschlug, war daher nicht verwunderlich. Die Hochachtung der Belegschaft vor ihrem Chef fasste Volker Hofmann in Worte,

der unterstrich, dass es Ottmar Kaesling bravourös gelungen sei, das Dörfleser Unternehmen auf Kurs zu halten. "Mit seiner einfühlsamen und konsequent positiven Art und Einstellung hat er sich auch

bei unseren Kunden viel Respekt und Anerkennung verdient", betonte Hofmann und fügte hinzu: "Auch hatte Herr Kaesling für uns alle immer ein offenes Ohr für alles und für jeden, seien es betriebliche Belange oder auch Sorgen und Probleme im privaten Bereich." Dass sich Prokurist und

Betriebsratsvorsitzender, wie in Dörfles geschehen, umarmen, ist bei weitem nicht alltäglich. Spricht aber von einem vertrauensvollen Miteinander.



Der letzte Arbeitstag von Ottmar Kaesling war für den Geschäftsführer Eurofoam Deutschland, Manfred Stahl, Grund genug, aus Wiesbaden anzureisen, um dem scheidenden Mitarbeiter seinen höchsten Respekt zu zollen.



An Langeweile zu ersticken, davor hat Ottmar Kaesling keine Angst. Mit seiner Frau will der 64-Jährige nun öfters auf Reisen gehen, Haus und Garten halten immer wieder Überraschungen bereit und schließlich ist da auch noch die vierjährige Enkeltochter Milena, die sich freut, dass ihr Opa nun mehr

Zeit für sie hat.