Einbruch in Arztpraxis am Ernstplatz

Um etwa 3 Uhr morgens verschaffte sich der noch unbekannte Dieb gewaltsam Zutritt zu dem zweistöckigen Gebäude, in dem sich unter anderem auch die Arztpraxis befindet. Neben verschiedenen Gegenständen erbeutete der Täter auch einen kleineren Bargeldbetrag aus einer Kasse und flüchtete anschließend. Zudem hinterließ er einen Sachschaden von circa 500 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges in der Nähe des Böhmsgäßleins gesehen oder gehört haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter Telefon 09561/645-0 entgegen.



Die Praxis war schon einmal Ziel eines Einbrechers gewesen: Am Ostersonntag 2016 war ein damals 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Coburg in das Gebäude eingestiegen, hatte Geld mitgenommen, sich Medikamente aus den Beständen seines Hausarztes gespritzt und hatte schließlich unter massivem Drogeneinfluss das Haus in Brand gesteckt. Der Schaden am Gebäude - auch das Versicherungsbüro im Obergeschoss wurde in Mitleidenschaft gezogen - betrug mehrere Hunderttausend Euro. Das Gericht schickte den Mann im Januar 2017 für fünf Jahre ins Gefängnis.