"Ein wahrer Himmelstraum"

Lebkuchen und Nikoläuse liegen schon seit Wochen in den Regalen der Supermärkte, teilweise, so merkt Oberbürgermeister Norbert Tessmer an, "schon seit dem Ende der Sommerferien". Doch erst, wenn er von seinem Dienstzimmer im Rathaus den Aufbau des Weihnachtsmarktes beobachten kann und dann endlich der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein in der kalten Dezemberluft über dem Coburger Marktplatz liegt, "dann ist es offiziell: Weihnachten steht vor der Tür".

Punkt 17 Uhr an diesem Freitagabend eröffnet Tessmer gemeinsam mit dem Coburger Christkind Femke Freya Flessa vom Rathausbalkon herunter den Weihnachtsmarkt. Zwischen den Buden und direkt vor dem Rathaus drängeln sich die Besucher, lauschen den Weihnachtsliedern, die die Stadtkapelle spielt und applaudieren begeistert den Kindern der Grundschule Neuses, die aus voller Kehle "Go, tell it on the Mountain" schmettern.

Doch bei aller Vorfreude und Besinnlichkeit erinnern Tessmer und das Christkind vor allem auch an diejenigen, die Weihnachten schlimmstenfalls mit leeren Händen dastehen - weil sich die Eltern vielleicht keine Geschenke leisten können oder weil gar keine Eltern mehr da seien. "Speziell dafür ist der Kinderbaum des Bündnisses Coburg, die Familienstadt gedacht", sagt Tessmer. Den Baum in der Schalterhalle der Sparkasse schmücken Anhänger mit den Wünschen der Kinder. "Vielleicht haben Sie Lust, einem Kind einen Wunsch zu erfüllen", apelliert Tessmer. "Mit Achtsamkeit und Liebe ausgesucht, kann jedes noch so kleine Geschenk eine Freude bereiten." Christkind Femke ruft die Besucher auf, ihr Herz nicht zu verschließen, aus Angst, vielleicht verletzt zu werden. "Habt Mut und Euer Herz wird niemals einfrieren!"



In den nächsten Tagen auf dem Weihnachtsmarkt...

Samstag, 2. Dezember

14.30 Uhr: Vorführung Porzel lanmalen Kerstin Schmidt

15 Uhr: Gemischter Chor Berstig



Sonntag, 3. Dezember

12 Uhr: Vorführung der Malerin Monica Güdokeit

16 Uhr: Der Weihnachtsmann beschenkt die Kinder



Montag, 4. Dezember

18 Uhr: Chor "Unerhört"

19 Uhr: Sänger Ronny Söllner



Dienstag, 5. Dezember

18 Uhr: Jakobskinder



Mittwoch, 6. Dezember

15 Uhr: Das Christkind und der Nikolaus verteilen Geschenke.



Donnerstag, 7. Dezember

13 Uhr: Glückskugel blasen/Farbglashütte Lauscha



Freitag, 8. Dezember

11 Uhr: Basteln mit Kindern/Coburger Puppenmuseum

18 Uhr: Gitty Country Christmas