Ein Neustadter Lebensretter

Jonas Scheler ist ein echter Held, doch DAS hatte er sich nicht träumen lassen: Der 17-jährige Auszubildende der Firma Dietz wurde am Montag im Rathaus als Gast erwartet. Zum Sitzungsbeginn des Verwaltungs-, Finanz- und Wirtschaftssenats sollte der junge Mann nämlich einen besonderen Dank erhalten: Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) zeichnete Jonas für sein couragiertes Verhalten während einer Klassenfahrt aus. Denn durch sein beherztes Eingreifen beim Hotelfrühstück rettete der damalige Schüler der Neustadter Realschule einem Menschen womöglich das Leben.



"Wir waren Anfang des Jahres auf Abschlussklassenfahrt und wollten drei schöne Tage in Hamburg verbringen. Gleich am zweiten Tag habe ich mitbekommen, dass ein älterer Mann, der allein am Tisch gesessen hatte, regungslos dasaß und sehr komisch guckte", erzählte Jonas. Im Restaurant hätten zu dem Zeitpunkt bestimmt einhundert Gäste gefrühstückt. Eine Frau habe dem Hotelgast auf die Schulter getippt, hatte Jonas beobachtet. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Er sei sofort aufgesprungen und habe seine Hilfe angeboten. "Wir haben den Herrn dann in die stabile Seitenlage gebracht, haben alles Lebensnotwendige wie Atmung, Puls und Herzschlag überprüft und den Herrn betreut, bis der Rettungsdienst kam. Das ging in Hamburg ganz schnell, ich glaube, in drei Minuten waren die da."



Kenntnisse waren noch frisch

Jonas leistete spontan Erste Hilfe, wenn auch er selbst im ersten Moment von der plötzlichen Situation erschrocken war. Aber das waren nur die ersten Schrecksekunden, dann reagierte er sofort. "Ich bin schon seit bald sechs Jahren bei der Jugendfeuerwehr unserer freiwilligen Feuerwehr Bergdorf. Und ich glaube, mir kam da besonders zugute, dass ich damals gerade zwei Wochen zuvor meine Truppmann-Ausbildung absolviert hatte. Und dazu gehörte auch der Erste-Hilfe-Kurs, da war noch alles ganz frisch", erzählte der Feuerwehr-Anwärter.



Jonas erinnert sich noch gut, dass in dem Augenblick damals niemand so richtig in dieser plötzlichen Situation zu handeln wusste. Ihm sei aber der Erste-Hilfe-Kurs zugute gekommen, was den jungen Retter auch ein bisschen stolz machte. "Meine Lehrer waren echt erstaunt. Aber sie sagten mir auch, dass sie in der Situation wohl eher hilflos gewesen wären, obwohl sie ja alle, die einen Führerschein haben, auch einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren mussten. Aber der liege einfach zu lange zurück." Jedenfalls waren alle von seinem mutigen Auftritt überrascht.



Nicht nur Jonas Eltern zeigten sich über das beherzte Eingreifen ihres mutigen Juniors erstaunt, der Kommandant der FW Bergdorf, Jörg Pachale, war mächtig stolz und beeindruckt, er begleitete den angehenden Feuerwehrmann ins Rathaus. "Unsere Feuerwehr-Jugend wird im Alter von 16 bis 18 Jahren bei Einsätzen außerhalb eines Gefahrenbereichs eingesetzt. Aber die ständigen Übungen beweisen, wie hilfreich das ist. Wenn man einmal etwas gemacht hat und wenn dann wirklich was passiert, dann fällt es einem leichter zu handeln. Und ich sage unserem FW-Nachwuchs immer: Wenn die Leute euch in Uniform sehen, erwarten sie einfach, dass ihr mehr tut als alle anderen, weil die meisten nicht wissen, was sie tun sollen, sie gucken vielmehr was ihr macht".



Appell an alle: Erste-Hilfe-Kurs auffrischen!

"In unserer heutigen Zeit ist es eher üblich, mit dem Mobiltelefon Fotos zu machen und diese ins Netz zu stellen, statt zu helfen", bemerkte Oberbürgermeister Frank Rebhan in seiner Laudatio. "Aber es gibt auch andere und zwar junge Menschen wie Jonas. Und dafür sind wir sehr dankbar und haben großen Respekt davor", sagte der Stadtvater. Die Jugend sei nicht immer das, was ihr oft nachgesagt werde, "die Jugend ist durchaus auch ein Vorbild für viele, die älter sind!" Um ja nichts falsch zu machen, würden sich viele Menschen nicht trauen, spontan zu helfen. "Je mehr Menschen da sind, umso weniger wird geholfen. Das zu tun erfordert Courage, was eigentlich selbstverständlich sein sollte", erinnerte OB Rebhan. Vielleicht sollte jeder einmal darüber nachdenken, seinen Erste-Hilfe-Kurs wieder einmal aufzufrischen, wie das mit der Herzmassage gehe und wenn jemand nicht mehr atme. Schließlich hätten alle Führerscheinbesitzer einen Erste-Hilfe-Kurs mal gemacht. "Es ist besser zu helfen, auch wenn man meinen könnte, etwas falsch zu machen. Aber das ist stets besser, als gar nichts zu tun. Daher zolle ich Jonas im Namen der Stadt Neustadt meinen Dank und Respekt für sein couragiertes Verhalten." So viel Ehre machte den jungen Mann fast schon verlegen, doch er freute sich über diese Geste der Anerkennung.