Ein neuer Mittelpunkt für Wüstenahorn

In den nächsten Wochen vor Weihnachten wird das als "Wachinger-Gebäude" in Wüstenhorn bekannte Haus, das früher auch als Post diente, am Wolfgangsee abgebrochen. "Wenn das Wetter uns keinen Strich durch den Zeitplan macht", schränkt Ullrich Pfuhlmann von der Wohnbau der Stadt ein. Am Dienstag machten sich Dritter Bürgermeister und Sozialreferent Thomas Nowak (SPD) sowie Wohnbau-Geschäftsführer Christian Meyer und der technische Leiter des kommunalen Wohnungsunternehmens, Ullrich Pfuhlmann, ein Bild vom Beginn der Arbeiten.



Der Abrissbagger zog am Dienstag aus der Dachkonstruktion die hölzernen Bauteile, Böden, Fenster und Türen sind schon entfernt worden. Schließlich wurden die Wände eingelegt. Die Badewanne in der früheren Wohnung des Hauses ist gefüllt mit Bauschutt und eisigem Regenwasser. In den Wohnräumen sind die alten Warmluftkamine schon seit vielen Jahren erkaltet. Der Bungalow, im Stil der 60er- und 70er-Jahre erbaut, beherbergte viele Jahre eine Poststelle, einen kleinen Laden und eine Wohnung. In den letzten Jahren stand die Immobilie leer, nur noch die öffentlichen Toiletten waren in Betrieb.



"Endlich kommt nach neun langen Jahren des Wartens dieses Schlüsselprojekt für die ‚Soziale Stadt‘ voran", freute sich Bürgermeister Thomas Nowak. Es habe nicht wenige Einwohner in Wüstenahorn gegeben, "die nicht mehr daran geglaubt haben", bekannte Nowak. Für das Bürger- oder Stadtteilhaus habe sich intern der Arbeitstitel "Treff am See" gebildet, sagte er weiter. Wenn das Bürgerhaus fertiggestellt sei, werde anschließend die nähere Umgebung des

Wolfgangsees gestaltet.



Thomas Nowak zeigte sich auch über einen weiteren Haus-Abbruch in der Karl-Türk-Straße erfreut. 400 Meter entfernt entstehen neue Räume für die Arztpraxis Am Mühlteich.



Die Unterstützung des Bürgervereins Wüstenahorn würdigte Wohnbau-Geschäftsführer Christian Meyer. Für solche Projekte "braucht es Menschen, die voll und ganz dahinterstehen". Das Vorhaben

habe sich schon sehr lange hingezogen, meinte Ulrich Steiner, Vorsitzender des Bürgervereins Wüstenahorn. Während der langen Zeit seien die Gelder für das Projekt "Soziale Stadt" gekürzt worden, erinnerte er.



"Bis zur Endreinigung des Neubaues haben wir jetzt alle Gewerke vergeben", zeigte sich Ullrich Pfuhlmann erleichtert. Bei der aktuellen starken Baukonjunktur sei es nicht einfach, Baufirmen

kurzfristig beauftragen zu können. Die geplanten Kosten für das Bürgerhaus liegen bei knapp zwei Millionen Euro, diese Vorgabe könne eingehalten werden.