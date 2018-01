Ein neuer Katalog zum Glasmuseum

In der Reihe "Museumsstück" des Deutschen Kunstverlages erschien zum Jahreswechsel ein kompakter Rundgang durch die Sammlung. Begleitet von 110 teils doppelseitigen Farbabbildungen stellt Sven Hauschke, Kurator der Glassammlung, herausragende Objekte der Dauerausstellung vor. Gleichzeitig versteht sich die Publikation als Einführung in das Thema Modernes Glas. Ein Schwerpunkt liegt auf Erwerbungen der letzten Jahre. In dreizehn Kurzkapiteln werden die mit den Coburger Glaspreisen verbundene Sammlungsgeschichte skizziert, die Anfänge der Studioglasbewegung thematisiert, einzelne Herstellungstechniken erläutert und unterschiedliche Objektgruppen in den Fokus gerückt. Acht Länder und Regionen, in denen wichtige Glasarbeiten entstanden sind und die zur Entwicklung der Studioglasbewegung Bedeutendes beigetragen haben, werden mit ihren spezifischen Charakteristiken vorgestellt.



Aktualisiert und deutlich erweitert steht seit kurzem die über die Website des Museums abrufbare Studioglas-Datenbank zur Verfügung. In insgesamt 974 Datensätzen wird nahezu der gesamte Objektbestand an Modernem Glas mit Bild, Maßen, Datierung, Informationen zur Technik, zum Künstler und zum Erwerb vorgestellt. Die Datenbank filtert je nach Bedarf nach Künstlern, Entstehungsjahren, Techniken und Herstellungsländern und hat sowohl eine deutsche als auch eine englische Benutzeroberfläche.



• Sven Hauschke: Das Europäische Museum für Modernes Glas. Ein Rundgang durch die Sammlung. Deutscher Kunstverlag, Reihe "Museumsstück", Berlin - München 2017, 144 S., 110 farbige Abbildungen; im Versand € 14,90, an der Museumskasse € 9,80.



• Studioglas-Datenbank des Europäischen Museums für Modernes Glas: http://www.kunstsammlungen-coburg.de/europaeisches-glasmuseum-sammlungen-online-glas.php