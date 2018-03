Ein Markt für den Schulbesuch

Am Arnold-Gymnasium sind die Aktionen für den Christilichen Entwicklungsdienst (CED) von Verlässlichkeit und Kontinuität geprägt. Das gilt insbesondere für den Weihnachtsbasar zugunsten der Pallotti Secondary School in Siuyu in Tansania. 4000 Euro kamen diesmal zusammen und wurden von der Schulfamilie an Christine Goebel vom CED übergeben. Fünf Mädchen kann damit der Schul- und Internatsbesuch für ein weiteres Jahr garantiert werden.



Die CED- Stiftung feierte kürzlich ihr 25-jähriges Bestehen und zum Festakt waren aus allen Projekten Partner anwesend, die von ihrer Arbeit berichteten. Die Veranstaltung war geprägt von Dankbarkeit, Stolz auf das Erreichte und von Zuversicht, dass sich die Projekte weiterentwickeln und sich die Regionen, in denen sie angesiedelt sind, nachhaltig positiv verändern.



Christine Goebel berichtete den Arnoldinern von der Pallotti-Schule. Sie versicherte, dass die Stiftung mit den Partnern enge Kontakte pflegt und dass diese mit den einheimischen Strukturen sehr gut vertraut und eng verknüpft sind. Beeindruckt zeigte sie sich vor allem von der Freude und dem positiven Engagement, das von allen Partnern ausgeht. So erlebe man bei den Pallottinerinnen eine Herzlichkeit und Freude an ihrer Tätigkeit in und für die Pallotti-Schule, die überzeugt und ansteckt.



Dieses gute Klima zeige sich auch in der hohen Lernbereitschaft der Schülerinnen, die die Möglichkeit, durch Schulbildung ihre Lebenssituation dauerhaft zu verbessern, dankbar annehmen. Persönliches Engagement, Verlässlichkeit und Kontinuität seien die Garanten für den Erfolg der Bildungsarbeit in Siuyu.



Unterstützung läuft seit 20 Jahren

Das Arnold-Gymnasium unterstützt den CED nun seit 20 Jahren. So lange gibt es auch den Adventsbasar. Jahr für Jahr laufen die Vorbereitung und Durchführung zuverlässig ab, dank der engagierten Organisation von Renate Kiesewetter und Manuela Prößdorf. Es gelingt den beiden Lehrerinnen immer wieder, eine große Zahl von Helfern aus der gesamten Schulgemeinschaft zur Mitarbeit zu motivieren. So liegt in der Kontinuität des sozialen Engagements am AG die Basis für dauerhafte und nachhaltige Hilfe.



Dass der Basar auch über die Schule hinausstrahlt, berichtete Schulleiterin Ursula Kick-Bernklau. Sie betonte, dass sie diese Tradition gerne fördernd begleitet und weiterführt. Sie habe nun ihren zweiten Basar erlebt und freue sich schon auf ein weiteres traditionelles Ereignis, das am AG zugunsten der Pallottischule veranstaltet wird.



Am Dienstag, 24. Juli, findet der L.A.U.F. 2018 statt. Vorbereitet und durchgeführt von der Sportfachschaft unter Leitung von Christian Göhl, unterstützt von einem eingeschworenen Helferteam, findet er bereits zum sechsten Mal statt.





Froh über den Schubesuch

Abschließend verdeutlichte die Schulleiterin, dass Einsatz und Engagement Freude bereiten, motivieren und zum Weitermachen anregen. Die Berichte von der Pallotti-Schule könnten auch den Blick verändern. Der in Deutschland selbstverständliche und kostenfreie Schulbesuch werde oft als leidige Pflicht und Last empfunden, während in Tansania gerade für Mädchen der Besuch weiterführender Schulen noch immer eine Ausnahme darstellt und privat finanziert werden muss. Entsprechend freuen sich die Mädchen, deren Schulbesuch der CED finanziert, dass sie zur Schule gehen und lernen dürfen.