Oberbürgermeister Frank Rebhan bat bei der Versammlung in Haarbrücken die Bürger, sich Gedanken darüber zu machen, wo die Glascontainer, die bisher am Feuerwehrgerätehaus stehen (auf dem Bild hinten links), woanders aufgestellt werden könnten. Am derzeitigen Standort könnten sie nach seinen Worten nicht mehr verbleiben, da die Fläche als Parkplatz für Einsatzkräfte zur Verfügung stehen müsse. Foto: Rainer Lutz