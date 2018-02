Ein "komplexer Fall" in Haarbrücken

Recht intensiv und ausführlich wurde bei der Bürgerversammlung in Haarbrücken diskutiert. Eine Frage stand im Vordergrund: "Ist es Gestrüpp oder ein wertvolles Biotop?" Mit der Beantwortung wird sich die Stadt Neustadt demnächst intensiv beschäftigen müssen. Gemeint sind damit die Ablagerungen entlang des Flurweges südlich der Fischbacher Teiche. Das Thema brennt vor allem den Landwirten in Haarbrücken und Thann schon lange auf den Nägeln. Grund genug für Werner Höhn, diesen Umstand erneut auf die Tagesordnung zu bringen. Er machte aus seiner Sicht deutlich, dass der dortige Eigentümer Grüngut und andere Dinge auf dem Flurweg so ablagere, dass der landwirtschaftliche Verkehr beeinträchtigt werde.



Nur vage Antworten

Nachdem sich die Klärung der Angelegenheit schon eine lange Zeit hinzieht, forderte Werner Höhn die Verwaltung auf, hier für Abhilfe zu sorgen. Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) betonte, dass die Stadt von der Naturschutzbehörde bisher nur mündliche Aussagen erhalten habe, die unterschiedlicher nicht sein könnten. "Für den einen ist es Gestrüpp, für den anderen ist es ein wertvolles Biotop", ließ Rebhan wissen. Er bezeichnete die ganze Lage als "einen komplexen Fall", der sich nicht so einfach entscheiden lassen werde.

Bauamtsleiter Richard Peschel fand deutliche Worte, als er meinte, dass die Klärung der Angelegenheit nach seinem Dafürhalten in einem Rechtsstreit enden werde. Bevor die Stadt weitere Schritte einleite, müssten zunächst die Grundstücksgrenzen rechtssicher geklärt werden. "Wir werden dazu die städtischen Grundstücke vermessen lassen", betonte Peschel.



Entweder ... oder

Seitens der Ortsbetreuer wurde ein Parkverbot in der Haarbrücker Straße im Bereich der Einmündung Flurbereinigungsweg gewünscht. Begründung: Parkende Autos behindern die Sicht. Anfreunden konnte sich Frank Rebhan mit dem Wunsch nicht. "Wenn ein Parkverbot kommt, ist die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer weg", gab er zu bedenken.



Weitere Themen aus der Bürgerversammlung Haarbrücken:

"Schlechter Zustand"

Nach Ansicht von Hartmut Flurschütz ist der Radweg zwischen Mönchröden und Haarbrücken in einem "bekümmernswerten Zustand". Alle Radwege würden im Frühjahr durch den Bauhof kontrolliert und wenn nötig ausgebessert, sagte Rebhan. Holger Gundermann sprach den schlechten Zustand des Feldweges zwischen "Siemens-Kreisel" und Unterführung nach Kemmaten an. Auch bat er darum, die Linde, die sich am Kreisel befindet, im unteren Teil zu entasten, um die Sicht zu verbessern. In einem nicht gerade schönen Zustand befindet sich der Pausenhof der Schule in Haarbrücken. Nach Worten von Richard Peschel soll der dort vorhandene Brunnen zurückgebaut und es sollen Unterstände für Fahrräder und Mülltonnen geschaffen werden. "Es wird nicht der große Wurf werden", prognostizierte der Bauamtsleiter.



Hotspots

Udo Pechauf wollte wissen, ob ein Hotspot am Feuerwehrgerätehaus in Thann installiert werden könne. Der Oberbürgermeister machte hier keine große Hoffnung, da nach seinen Worten diese Einrichtung nur an Plätzen infrage kommt, an denen sich viele junge Menschen aufhalten. Dass dies nicht nur schöne Seiten hat, wurde auch deutlich, als Rebhan wissen ließ, dass der Hotspot am Marktplatz am Abend abgeschaltet werde, nachdem dieser "unerwünschte Begleiterscheinungen" mit sich gezogen habe. "Außerdem liegt die Einrichtung von Hotspots in den Händen der Stadtwerke und nicht der Stadt", betonte Rebhan.



Parkplätze am Friedhof

Beate Müller-Blech monierte, dass bei Heimspielen des FC Haarbrücken die Parkplätze am Friedhof ständig belegt seien. Detlef Heerlein (Ordnungsamt) führte vor Augen, dass es in der Straßenverkehrsordnung kein Schild "Nur für Friedhofsbesucher" gebe. Außerdem würde seiner Meinung nach der Aufwand, um hier regulierend einzugreifen, völlig unverhältnismäßig sein.



Wie kommt das Dorf zur Erneuerung?

Die Frage von Holger Gundermann nach einer Dorferneuerung von Haarbrücken konnte Frank Rebhan sehr einfach beantworten: "Uns liegt kein Antrag vor." Sehr deutlich machte er, dass ein solches Projekt von der Dorfgemeinschaft initiiert und getragen werden müsse. "Die Stadt macht nichts, sie unterstützt nur", betonte Rebhan.