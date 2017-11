Ein Jahr mehr Bauzeit - aber ohne Aufpreis

Technische Probleme haben den Bau der neuen Kläranlage in Meschenbach lange hingezogen. Doch nun sei man wieder im Zeitplan, der auch voraussichtlich eingehalten werden könne. Bei der Sitzung des Zweckverbands Abwasserbeseitigung "Mittlerer Itzgrund" am Mittwoch im Rathaus Untersiemau stellte Ingenieur Jürgen Kittner als Einweihungstermin für das Bauwerk den 5. Mai 2018 in Aussicht. Obwohl es fast ein Jahr länger dauerte als vorgesehen, "werden die Kosten um keinen Euro steigen", behauptet der Ingenieur.



Momentan müsse noch die Steuerungstechnik fertiggestellt und das Programm justiert werden. Feinheiten und Abstimmungen der Voruntersuchungen seien beendet. Ab Januar soll die Gasproduktion anlaufen und die Altanlage langsam runter gefahren werden. Maschinen und Bautechnik werden demnächst abgenommen und im Frühjahr komplett fertig gestellt.



Wie Vorsitzender Martin Rauscher mitteilte, würden voraussichtlich im Februar 2018 noch einige Kanalbefahrungen und Sanierungen im Bereich des Zweckverbands durchgeführt. Es fehlen noch einige Manschetten und bei Roth am Forst noch ein kompletter Teilbereich. Für die Anschaffung eines Schlüsselsystems für die neue Schließanlage stimmten die Versammlungsmitglieder. Etwa 15 000 Euro werden für die elektronischen 43 Zylinder und Schlüssel voraussichtlich anfallen. Bei Verlust könnten diese durch neue Chips ersetzt werden.



Sitzlift abgelehnt

Der Einbau eines Sitzliftes für die Treppe des Betriebsgebäudes (voraussichtliche Kosten: 5200 Euro) auf Anregung von Bürgermeister Jürgen Wittmann (Grub am Forst) wurde dagegen vorerst von der Versammlung abgelehnt. Wie die Bürgermeister aus Ahorn (Martin Finzel) und Untersiemau (Rolf Rosenbauer) meinten, brauche es dies für etwa zwei Führungen im Monat von Schulklassen nicht. In dem reinen Betriebsgebäude der Kläranlage sei dies nicht notwendig. Der Antrag wurde abgelehnt. Doch, wie Rauscher meinte, solle die Geschichte beobachtet und nach Bedarf gehandelt werden.



Die Versammlung arbeitete eine Liste mit Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 durch, in der diverse Reparaturen und Neuanschaffungen aufgeführt sind. Dieses Papier solle mit konkreten Vorstellungen durchgearbeitet und festgestellt werden, was geht im Haushalt 2018 und was nicht. Mit Ortsbegehungen soll eruiert werden, wie man kanaltechnisch gegen Problem-Biber vorgehen könne, deren Population stark zunehme. Dabei, war man sich einig, man werde mit viel Gefühl für die Natur agieren müssen.