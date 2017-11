Ein Haushalt in der Westentasche

von MANJA VON NIDA

Stolze Besitzerin einer fein eingerichteten Puppenstube zu sein, war schon immer der Traum kleiner Mädchen. Doch auch ein Puppendomizil braucht Tapetenwechsel. Den bot die 15. Miniaturenbörse "Im Kleinen ganz Groß" im Museum der Deutschen Spielzeugindustrie: Im gesamten Museumshaus überschlugen sich nahezu die Herzen der Sammler, Puppenhauseinrichter und Liebhaber jeglichen Alters vor Faszination.

Das Neustadter Museum verwandelte sich in ein lebendiges "1 zu 12 Paradies". Winzige Püppchen, niedlich eingerichtete Puppenhäuser, bis ins kleinste Detail liebevoll und gemütlich eingerichtet, alles Brauchbare für das tägliche Leben filigran gefertigt, durfte bestaunt, bewundert und erworben werden. Das vielfältige Angebot der Aussteller, die aus allen Ecken Deutschlands nach Neustadt anreisten, schenkte den Besuchern den ganzen Samstag kindliche Freude. Museumsleiter Udo Leidner-Haber zeigte sich vom interessierten Publikumsstrom begeistert.



Noch Platz in der Stube

"Ich habe ein Puppenhaus, da passt noch viel rein, wie im echten Leben", schmunzelte Katharina Wilke aus Bamberg. 26 Jahre ist sie nun Puppenhausbesitzerin. "Mit den Jahren wächst es halt immer mehr und dann ist auch im Puppenhaus Möbel rücken angesagt. Ich dekoriere es halt immer gern um", sagte sie, als sie sich mit Mutter und Freundin faszinierend umschaute. "Wir sind hier, gucken und geben immer viel Geld aus", fügte sie augenzwinkernd hinzu. "Und dann setzt man sich daheim vor sein Haus und schaut, wo was am besten noch rein passt. Dann platziert man es und freut sich, ist doch schön, oder?"

Und weil Katharina ihr Puppenhaus nun weihnachtlich schmücken möchte, war sie auf der Suche nach winzigen Christbaumkugeln. Und die fand sie tatsächlich beim Glasbläser Gerd Felka aus Thüringen, der mit einer Pinzette die Mini- Glaskügelchen behutsam für den Transport verpackte.

"Ich bin aus Schwabach bei Nürnberg gekommen und habe einen Kasten mit Miniaturen dabei. Vielleicht könnte ich hier was an den Mann bringen", erzählte Ingrid Stander. Die Puppenmacherin hatte alles dabei, was eine Puppenstube gemütlich macht. "Jedes Jahr zu Weihnachten hatte mir mein Mann etwas aus unserem Wohnzimmer 1 zu 12 nachgebaut". Enkelin Marie-Lena begleitete die Oma auf ihrer Mission: "Für mich ist das alles nichts, ist alles sehr schön, aber ich bin nicht in dem Alter, wo man sich mit Deko und so etwas einrichtet. Ich bin ein WG-Typ und sammle gar nichts".



Ausstaffiertes Erbstück

"Ich habe als Kind von meiner Mutti eine Puppenküche vererbt bekommen, mit einem richtigen Herd, auf dem man kochen konnte. Die hat einen Ehrenplatz in meinem Puppenhäuschen. Jetzt schaue ich, was es noch so alles für Puppenküchen gibt, was bei mir noch hineinpassen könnte", schwärmte Daniela Freyer begeistert und ihr Mann Carsten schmunzelte.

Barbara Leuchtenberg aus Lippstadt ist Stammgast in Neustadt, sie machte die Miniaturenbörse populär. Das "1 zu 12 - das Magazin" ist ihr Werk. Früher modellierte sie Puppen. "Weil das mit den Puppen, Bären und den Miniaturen einfach nicht funktionierte, entstand ihre Idee, eine Miniaturenbörse hinzukriegen. Ihre erste veranstaltete sie in Soest/Westfalen. Inzwischen hat sie Europas größte Ausstellung nach Rheda-Wiedenbrück geholt, als die Soester Stadthalle zu klein wurde. "Ich bin nach Neustadt gekommen, weil man die Museen auch unterstützen muss, ganz einfach. So kommen wir jedes Jahr her".

Das macht auch Korbmacher Waldemar Backert aus Michelau, der einen winzigen Korbsessel zauberte. "Ich bin erst 86 Jahre jung und war einer der ersten, der hier in Neustadt dabei war. Ich habe das hier mit Ingrid Schikora schon damals organisiert", erzählte der vitale Senior. "Ich bin also hier mit dran schuld, dass diese Börse schon so lange stattfindet", schmunzelte Backert.



Bibliothek in Mini

Buchbinderin Kathrin Hohensee brachte gleich eine ganze Bibliothek nach Neustadt. Sie verewigte sogar den Michelauer Korbmacher und seine Werke auch gleich in ihren winzigen Büchlein. Ausstellerin Eva-Maria Bauer kam aus der Nähe von Augsburg wieder nach zehn Jahren in die Puppenstadt, "damit die Szene hier ein bisschen bunter wird". Ihre Miniatur-Schätze boten alles, was Bayern so typisch bayerisch macht. Winzige Bärchen in Lederhosen und Dirndln, fein getrimmte Hundechampions - . "Ich mache das alles selbst. Früher machte ich dafür Kurse, die man heute Workshops nennt. Die junge Leute haben heute iPad und iPhone, das war`s dann, da gehört so ein Hobby wie das hier nicht dazu".