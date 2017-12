Eifersucht und nackte Brüste sorgen für Verwirrung bei Coburger Polizei

Ein Sexualdelikt vermuteten zunächst zwei Zeugen, als sie der Coburger Polizei einen lautstarken Streit am frühen Samstagmorgen aus der Christenstraße meldeten.



Die Mitteiler beobachteten eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau. Da bei der jungen Dame hierbei allerdings die nackten Brüste zu sehen waren, schrillten bei den Zeugen die Alarmglocken. Noch vor Eintreffen der Streife hatten sich die Beteiligten aber schon mit verschiedenen Fahrzeugen vom "Tatort" entfernt.



Anhand der notierten Kennzeichen konnte die Streithähne aber ermittelt und zur Dienststelle gebeten werden, wo sich die vermeintlich "schwere Straftat" dann auf eine kleine "Eifersuchtsszene" reduzierte.



Demnach traf sich die junge Frau mit einem früheren Schulkollegen, was ihrem Freund wohl missfiel. Als er die beiden schließlich aufgespürt hatte, kam es zu einem kleinen Gerangel. In dessen Verlauf hielten dann die Druckknöpfe des Faschingskleides der jungen Dame nicht mehr Stand, so dass sie plötzlich mit völlig entblößtem Oberkörper da stand.



Wie alle drei Beteiligten eindringlich versicherten, kam es außer der kleinen Materialschwäche zu keinerlei Straftaten.