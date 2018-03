Eier-Jagd im Coburger Hofgarten

Schöne Bescherung! Nein, es ist nicht schon wieder Weihnachten, sondern Ostern steht vor der Tür. Und aus diesem Anlass veranstaltet die Projekt Bauart GmbH am Gründonnerstag eine große Ostereiersuche im Hofgarten. Geschäftsführer Thomas Siebenhaar informierte am Dienstag über den Ablauf - in dichtem Schneetreiben.



"Wir laden alle Kinder mit ihren Familien herzlich ein, die versteckten Osternester im Hofgarten zu suchen", erklärte Siebenhaar. Diesmal werden sogar 700 Nester - und damit 200 mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr - versteckt. 2017 habe die Suche ohne Probleme funktioniert, erinnert sich Bernhard Ledermann, der Leiter vom Grünflächenamt - "und die Nester waren schneller weg als man dachte!"



Auch für die Verpflegung bei der Suche ist gesorgt. So gibt es kostenlose Bratwürste und Getränke sowie Musik von Radio Eins.



Die Ostereiersuche findet am Gründonnerstag, 29. März, im Hofgarten (Nähe großer Spielplatz) statt. Los geht's um 10 Uhr beim Kunstverein.



Die Projekt Bauart GmbH baut am Rande des Hofgartens, rund um das ehemalige DSZ-Gelände, eine Wohnanlage. Julian Übelhack