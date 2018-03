"Ehren-Löschmeister" für Coburgs Feuerwehren

Gleich zwei hochrangige Ehrungen hat es bei der Frühjahrstagung der Feuerwehrkommandanten aus dem Landkreis Coburg in der Ahorner Begegnungsstätte des Sports gegeben. So wurde Wolfgang Beyer (Ahorn) nach fast genau 25 Jahren im Führungsbereich der Landkreisfeuerwehren zum Ehrenkreisbrandinspektor ernannt. Damit würdigte Kreisbrandrat Manfred Lorenz das jahrelange Engagement Beyers um das Feuerwehrwesen.

Gar einen Titel erfinden musste die Kreisbrandinspektion, um die Arbeit von Ulrich Rauscher zu würdigen. Der war die vergangenen 37 Jahre im Landratsamt das "Bindeglied zwischen Politik und Feuerwehr", sagte Kreisbrandrat Manfred. Rauscher, dessen Nachfolger Timo Sommerluksch sein wird, darf sich nun im Ruhestand auch "Ehren-Löschmeister des Landkreises Coburg" nennen.

Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber erhielten: Andreas Hümmer (Kommandant und Gründer der Kinderfeuerwehr in Großheirath), Henry Reisenweber (Zeickhorn; 10 Jahre Vorsitzender des Kreisjugendfeuerwehrverbandes), Wolfgang Brasch (Kommandant und Motor der Jugendarbeit in der Feuerwehr Dietersdorf) und Detlef Schoder (für die Kinderfeuerwehren zuständiger Kreisbrandmeister aus Mährenhausen). Eine förmliche Anerkennung erhielt Steffen Pertsch. Der Kommandant der Feuerwehr Elsa entdeckte im vergangenen Jahr eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation und sorgte mit seinem besonnenen Vorgehen dafür, dass diese vom Dach eines Hauses gerettet werden konnte.



