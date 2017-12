Dreiste Lüge: 30-Jähriger ohne Führerschein bei der Polizeikontrolle im Landkreis Coburg

In der Ernststraße in Neustadt bei Coburg sahen Beamte der Polizeiinspektion Neustadt am Montagnachmittag einen VW Lupo. Am Steuer saß eindeutig ein 30-jähriger Mann aus Neustadt. Dieser ist einem Polizisten persönlich bekannt.Der Fahrer des Lupo hat Anfang Dezember seinen Führerschein für einen Monat wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit in Verwahrung geben müssen. Die Polizeistreife folgte dem Fahrzeug nach kurzer Zeit. Als die Beamten das Auto wenig später in der Austraße wieder fanden, ging der 30-Jährige gerade davon und auf dem Fahrersitz saß ein 19-jähriger Mann. Dieser behauptete anschließend trotz Belehrung, den Lupo gefahren zu sein.Deshalb wird er sich wegen versuchter Strafvereitelung vor Gericht verantworten müssen. Den eigentlichen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot.