Drei Alexandriner "proben" Ingenieurstudium

Drei Schüler der 12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Alexandrinum waren in die VIP-Lounge des Max-Morlock-Stadions (besser bekannt als Frankenstadion) nach Nürnberg eingeladen. Dort fand der "Kongress W- und P-Seminare" des Förderkreises Ingenieurstudium e. V. statt. Dieser Verein von Industrieunternehmen, Verbänden, Hochschulen, öffentlichen Institutionen und Privatpersonen aus der Metropolregion Nürnberg hat es sich zum Ziel gemacht, junge Menschen für ein Studium eines der Mint-Fächer, also aus dem Bereich der Mathematik, der Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie der Technik, zu begeistern.Vor Wissenschaftlern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie Vertretern namhafter Unternehmen und des Staatsministeriums für Unterricht, Wissenschaft und Kunst wurden drei W-Seminararbeiten aus dem Bereich der Chemie präsentiert. Laura Holecek stellte ihre Untersuchungen zum Einfluss der Mykorrhiza-Symbiose auf die Mineralstoffaufnahme von Weizen und Paprika vor.In ihrer Arbeit konnte sie demonstrieren, wie wichtig es ist, in der modernen naturwissenschaftlichen Forschung fächerübergreifend zu arbeiten: Neben klassischen "nasschemischen" Analysen, die im Labor der Schule durchgeführt wurden, konnte sie sogar für ihre Untersuchungen ein modernes Plasma-Ionisations-Atomemissionsspektrometer an der Universität Bayreuth benutzen.Julian Feuerpfeil und Aurelius Scheer präsentierten ihre Seminararbeiten, die in enger Kooperation mit der Arbeitsgruppe für Kraftstoffforschung der Hochschule Coburg durchgeführt wurden. Sie untersuchten ebenfalls mit modernen spektroskopischen Methoden, ob Benzin altert, das heißt bei langer Lagerung zum Beispiel mit Bestandteilen der Luft reagiert und dadurch die Motorleistung beeinträchtigen könnte.