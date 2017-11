Doppelter Lohn für die Coburger Teilnehmer von "Mit dem Rad zur Arbeit"

Die Mitmachaktion "Mit dem Rad zur Arbeit" hat in der Region Coburg, Kronach und Lichtenfels 1200 Beschäftigte aus 242 Betrieben dazu bewogen, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Die Aktion der AOK wurde zum 17. Mal angestoßen und hat nach den Worten von Firmenkundenbereichsleiter Hubert Carl wieder viele dazu animiert, aufs Auto zu verzichten. Erfreulich sei, dass sich in diesem Jahr 20 Unternehmen mehr als im Vorjahr an der Aktion beteiligt hätten.



Die Radler haben eine Strecke von gut 360000 Kilometern zurückgelegt und damit auch die Umwelt geschont. Die Aktion sei ein Gewinn für alles und alle, sagte Carl. "Denn Radfahren ist gesund, Radeln stärkt das Herz-Kreislauf-System, hilft beim Abnehmen, kräftigt die Muskeln und schont die Gelenke."

Sehr gut angenommen hätten die Teilnehmer in diesem Jahr die Möglichkeit, sich online zur Aktion anzumelden und ihren Aktionskalender auch online zu pflegen, berichtete der Bereichsleiter. Bei der Mitmachaktion radelten bayernweit über 60.000 Menschen rund 18 Millionen Kilometer.



Mitmachen wird belohnt

Das Mitmachen wurde belohnt. Über den Hauptpreis freute sich Nina Gahn ganz besonders. Sie konnte ein neues Trekking-Tourenrad im Wert von 850 Euro mit nach Hause nehmen. Eigentlich sei sie eine Schönwetterfahrerin, sagte die Gewinnerin. Von April bis in den Oktober hinein fährt sie von ihrem Wohnort in Roth am Forst zur Arbeitsstätte bei der Firma Kapp in der Gärtnersleite. "Ich muss fast keine Berge fahren und habe mir im Laufe der Zeit eine ideale Strecke über den Schlossplatz nach Cortendorf ausgesucht", berichtete Gahn bei der Preisübergabe.



Nach Abschluss der Aktion wurden die weiteren Gewinner ermittelt: Simone Dietz, Sebastian Knoch-Schlund (beide Coburg), Lisa Krebs (Tettau), Diana Fischer (Michelau), Andrea Diller, Carmen Wachter (beide Kronach), Christian Mayer (Hochstadt), Christin Düßel (Lichtenfels) und Florian Wittmann (Dörfles-Esbach). Sie erhielten Gewinne "rund um das Fahrrad", wie Fahrradtaschen, Helme und Schlösser. Den regionalen Koordinatorenpreis, einen Wochenendaufenthalt im Hotel "Zur Post" in Nordhalben, gewann Wolfgang Barnickel aus Kronach, der alle Rad-Aktivitäten für die Firma Dr. Schneider gemanagt hatte.



Die Preise wurden wie immer alle gesponsert und nicht aus AOK-Mitgliedsbeiträgen finanziert. Der DGB Bayern und die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. unterstützen die gemeinsame Initiative von ADFC und AOK im Freistaat Bayern. Beide Partner sind von Anfang an dabei. Die Aktion sei sehr wichtig, denn die Arbeitnehmer sollen, so Mathias Eckardt, Regionalgeschäftsführer des DGB, gesund zur Arbeit kommen und auch etwas dabei für sich tun. Die vbw fördert die Initiative finanziell. Staatsministerin Melanie Huml vom Bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege ist die Schirmherrin der Aktion.