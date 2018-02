Dieter Nielsen kegelt im Schnitt über 1000 Holz

Zum Titelgewinn in der 1. Sportkegler-Bundesliga wird es in dieser Saison zwar nicht mehr reichen, aber herausragend sind die Leistungen von Dieter Nielsen trotzdem. Der 53-Jährige aus Coburg, der mehrere Jahre für den PSV Franken Neustadt, SKC Staffelstein und SKC Buch kegelte, zählt derzeit zweifelsohne zu den besten "200-Kugel-Männer" in Deutschland.

Mit einem Auswärtsschnitt von 1001,5 Holz und 1019 auf der Heimbahn in Mörfelden ist er der schnittbeste Spieler beim Tabellendritten in der 1. Bundesliga und erlebt derzeit seinen "dritten Frühling".

Auch sein Teamkollege Michael Moosburger, mit dem Nielsen bereits bei den Neustadter Franken erfolgreich auf Holzjagd ging und mit dem er für die langen Anfahrten zu den Heim- und Auswärtsspielen eine Fahrgemeinschaft bildet, liefert starke Ergebnisse. Der ehemalige Turnerschaftler kommt zwar nicht ganz an die "großen Nummern" heran, doch mit einem Schnitt von über 980 Holz pro Spiel hat er seine Erstliga-Tauglichkeit bei Olympia Mörfelden unter Beweis gestellt. Wie anspruchsvoll das Sportkegeln in dieser Liga zwischen geworden ist, mussten die beiden am Freitagabend in Aschaffenburg erleben, als sie trotz knapp 6000 Holz leer ausgingen. Bei der 5991:6037-Niederlage spielte der Aschaffenburger Christoph Zöller unglaubliche 310 Holz.

Während sich Nielsen, der am Faschingswochenende für die Senioren-Auswahlmannschaft Hessens (über 50 Jahre) für einen Ländervergleichskampf nominiert ist, bereits entschieden hat, auch in der nächsten Saison in Mörfelden auf höchstem Niveau weiter zu kegeln, hat Moosburger seinem Klub am Freitag offiziell signalisiert, dass es bei einem einjährigen Gastspiel bleiben wird.



Nielsen bleibt - "Moosi" geht

"Moosi" zieht es nämlich wieder zu seinem "Lieblingsklub" in die Bayerische Puppenstadt. Mit den Neustadter Franken will er ab Herbst dann am liebsten auch in der 1. Liga auflaufen. Deshalb drückt er bereits jetzt "seinem" PSV im Meisterschaftsrennen in der 2. Liga kräftig die Daumen. Am Samstag vor Ort mit Erfolg.