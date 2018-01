Diese offenen Ausbildungsstellen gibt es derzeit im Raum Coburg

1 Friseur/-in in Coburg, vorausgesetzt wird mindestens ein guter Quali, Referenznr.: 10000-1159063024-S;



1 Fachmann/-frau - Systemgastronomie in Coburg, vorausgesetzt wird mindestens ein guter Quali oder die Mittlere Reife, Referenznr.: 10000-1158675539-S;



1 Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in - Steinbildhauerarbeiten in Coburg, vorausgesetzt wird mindestens ein Hauptschulabschluss, Referenznr.: 10000-1156585652-S.



Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09561/93177.