Coburger lädt Frau zum Essen ein - mit bösem Ende

Auf dreiste Weise bestahl am Dienstag, um 14 Uhr, eine unbekannte Frau einen Coburger in dessen Wohnung im Stadtgebiet.



Die beiden lernten sich zunächst in einer Gaststätte in der Innenstadt kennen. Weil man sich so gut verstand, lud der 55-Jährige die Frau, die er unter dem Namen Elisabeth kannte, zu sich in seine Wohnung ein und wollte etwas Leckeres kochen. Da der Kühlschrank leer war, entschied man sich noch kurz zum Einkaufen in den angrenzenden Discounter zu gehen. Da der Einkauf etwas größer ausfiel als geplant, schob der 55-Jährige den Einkaufswagen zu sich nach Hause, entlud diesen und brachte ihn im Anschluss wieder zurück zum Einkaufsmarkt.



Während er den Einkaufswagen zurückbrachte, nutzte "Elisabeth" die Gelegenheit und klaute 100 Euro aus dem Geldbeutel und mehrere Getränkeflaschen aus dem Kühlschrank des Coburgers. Bis zur Rückkehr des 55-Jährigen hatte sie sich schon aus dem Staub gemacht und der Coburger hatte den Großeinkauf offensichtlich umsonst getätigt.



Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Diebstahls. Der Beuteschaden wird mit 120 Euro beziffert.