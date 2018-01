Die Vestekicker ärgern sogar den Club

Wie im Vorfeld durch die wieder exzellent besetzten Teilnehmerfelder zu erwarten, sahen zahlreiche Zuschauer hochklassigen Junioren-Budenzauber in Coburg. In der Pestalozzihalle boten alle teilnehmenden Teams der U12-, U13-Breitensport- und U14-VR-Bank-Hallencups Tempo, Technik und jede Menge Tore.

In den bei allen Turnieren sehr ausgeglichenen und hochklassig besetzten Startfeldern setzten sich letztlich der FC Schweinfurt 05 bei den U12-Junioren (1:0-Finalsieg über den 1. FC Nürnberg) und der TSV Grub am Forst (Finalsieg gegen die JFG Hohe Aßlitz) bei den U13-Breitensport-Junioren durch und bejubelten ihren Turniersieg entsprechend ausgiebig.

Das Highlight aus Gastgebersicht lieferten die U14-Junioren zum Abschluss. Beide Teams konnten sich die auf Grund der hochklassigen Konkurrenz nicht erwartete Halbfinalteilnahme sichern. Während das Team "Orange" denkbar knapp im Sechsmeterschießen am 1. FC Nürnberg scheiterte, setzte sich das Team "Weiß" in der Vorschlussrunde gegen die stark aufspielenden Würzburger Kickers durch. In einem mitreisenden Finale siegten die 2004er-Vestekicker dann zwar knapp, aber verdient mit 1:0 gegen den Club, den man bereits in der Vorrunde mit einem bemerkenswerten 5:1 ärgerte.

Der anschließende Jubel bei Spielern, Trainern, Eltern und Fans war entsprechend groß. Als Gewinner durften sich das gesamte Wochenende aber alle Akteure, Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Veranstalter fühlen, die der Vestestadt Futsal und Hallenfußball vom Allerfeinsten boten. Die Turniere und vor allem der Verlauf bei der U 12 und der U 14 zeigt, welch gute Arbeit in den NLZ betrieben wird. Bei beiden Turnieren waren bereits Scouts von RB Leipig in der Halle und nahmen die Talente unter die Lupe. Das U13-Breitensport-Turmnier war ebenfalls sehr spannend. Zwei Teams dominierten: Der TSV Grub am Forst und die JFG Hohe Aßlitz, die sich dann auch im Finale gegenüber standen. Es gab einen knappen Sieg für Grub.