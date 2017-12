Auch in diesem Jahr zog der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Gestungshausen unter der Leitung von Klaus Kestel an Heiligabend durch die Ortschaften des Kirchspiels Gestungshausen und spielte weihnachtliche Lieder. "Kurrende" (lateinisch: currere = "laufen") bezieht sich eigentlich auf einen "Laufchor". Aber auch eine Musikergruppe kann von Ort zu Ort laufen und spielen.



Die Tour der Bläser aus Gestungshausen führte hierbei von Weickenbach aus über Zedersdorf, Firmelsdorf, Weischau, Neuses am Brand, Mödlitz, Leutendorf, Horb an der Steinach, Hof an der Steinach nach Steinach an der Steinach und somit durch die Landkreise Coburg und Kronach. In Gestungshausen umrahmte der Posaunenchor am 1. Weihnachtsfeiertag den Festgottesdienst in der Matthäuskirche Gestungshausen musikalisch. Während des Gottesdienstes begleiteten die Posaunenchormitglieder die von der Gemeinde gesungenen Lieder anstelle der Orgel und zum Abschluss spielten sie noch ein Weihnachtsliederpotpourri.