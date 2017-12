Die "Strabs" lockte die Untersiemauer in die Bürgerversammlung

Wenn es um die Geldbörse geht, kommen die Bürger auch hinter ihrem wärmenden Ofen hervor. Bei der Bürgerversammlung für alle Gemeindeteile in der Aula der Grund- und Mittelschule Untersiemau war zunächst Schlangestehen angesagt. Um an die Anwesenheitslisten zu kommen, war von den 230 Besuchern (Untersiemau hat 4157 Einwohner) schon etwas Geduld gefordert. Erst mit 20-minütiger Verspätung konnte Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) das interessante Treffen eröffnen. Hauptthema: Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs).



Wie schon vor knapp zwei Wochen bei der Gemeinderatssitzung ist diese Gesetzesregelung für die Räte wie jetzt für die Bürger eine Ungerechtigkeit, "die man nicht hinnehmen sollte", meinte ein großer Teil der Zuhörer. Einige Einwohner meinten, dass man dagegen etwas tun müsse. Unter dem Motto: "Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!" bat eine Gruppe den Bürgermeister, eine Petition zu verfassen, die von den Bürgern unterschrieben werden solle. Den Einwand Rosenbauers, dass die Bürgermeister des Landkreises erst im Oktober im Innenministerium vorstellig geworden seien, wurde schlicht und einfach überhört.



Noch nichts publik gemacht

Immer wieder, von Beifall begleitet, die Sätze: "Man darf nicht alles hinnehmen und muss dagegen ankämpfen - wenn es sein muss mit Demos!" Von der anderen Seite des Saals war zu hören, dass es bereits in ganz Bayern gegen die Strabs hochkoche - auch in den Gemeinden, die die Satzung schon länger haben. "Für manches", so Rosenbauer, "sind uns allerdings die Hände rechtlich gebunden!"

Auf die Frage, wann mit den Abrechnungen begonnen werden soll, antwortete der Bürgermeister beruhigend: "Keine Angst, die gehen nicht von heute auf morgen los!" So lange kein rechtssicherer Beschluss der Rechtsaufsicht bestehe, werde die Gemeinde keine Satzung publik machen und keine neuen Baumaßnahmen durchführen, ergänzte er.



Einmalige Beiträge

Vor diesen Diskussionen erläuterten Rosenbauer und der geschäftsführende Beamte, Rolf Reisenweber, die vieldiskutierte Satzung, die am 1. Januar 2018 in Kraft treten soll, bemüht verständlich. Für Untersiemau hätten sich die Räte zu einer Satzung mit einmaligen Beiträgen zur Deckung des Aufwands entschlossen. Das betreffe Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen.



So bürgerfreundlich wie möglich

Dabei habe man sich bemüht, die moderaten Entscheidungen so bürgerfreundlich wie möglich zu gestalten. Unter anderem seien die Gemeindeanteile um einiges höher gelegt worden als bei der Mustersatzung des Landes Bayern. Ein Weiter wie bisher werde es also nicht mehr geben, stellte der Bürgermeister fest. Deshalb werde sich auch die Genehmigungspraxis für den Haushalt ab dem Jahr 2018 ändern. Eine Änderung dieses Gesetzes sei nur dem Landtag möglich. Etwas Bewegung sei in München bereits zu merken. Im April 2018 sei eine Lesung zu diesem Thema angesetzt. Rosenbauer hat die Hoffnung, dass sich, wenn schon keine Abschaffung, eines Tages wieder eine "echte Kann-Bestimmung" herauskristallisiert.



Nach dreistündiger Diskussion um die Strabs und angesichts sich langsam lichtender Stuhlreihen, vermittelte das Gemeindeoberhaupt die restlichen Tagesordnungspunkte im Telegrammstil. Das waren unter anderem aktuelle Sachstände zum Bau eines Kreisverkehrsplatzes, das Freizeitgelände am Schlossteich, erweiternde Erschließungen der Gewerbegebiete Nord und Süd, Neuausweisungen von diversen Baugebieten in den Gemeindeteilen Untersiemau, Meschenbach, Scherneck, Birkach am Forst, Obersiemau und Stöppach.