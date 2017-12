Die Schlosskirche Hassenberg erstrahlte in bunten Farben

"Licht im Advent" hieß es am Samstagabend in der Hassenberger Schlosskirche. Neben dem Gesangverein Hassenberg und dem zugehörigen kleinen Chor, beide unter der Leitung von Nicole Schomann, waren auch die Querbläser Sonnefeld unter der Leitung von Sigurd Knopp mit von der Partie. Außerdem wurden zwei Stücke von Sigurd Knopp an der Orgel vorgetragen. "Unsere Orgel steht nun auf die Woche genau 25 Jahre in der Hassenberger Schlosskirche. Damals löste sie ein Instrument ab, das 1870 von Gefängnisinsassen des benachbarten Schlosses eingebaut wurde", berichtet Pfarrer Ronald Henke.



Die Idee, in der Winterzeit noch ein kleines Fest in und um die Schlosskirche herum zu veranstalten, entstand bereits vor Monaten. "Schon im Sommer haben wir uns im Kirchenvorstand Gedanken darüber gemacht, wie man die Kirche zum Jahresende noch einmal in Szene setzen könnte. Da die Querbläser Sonnefeld bereits angeboten hatten, die Renovierung unserer Schlosskirche durch einen Auftritt zu unterstützen, entschieden wir uns dann für ein Adventskonzert und einen anschließenden Glühwein- und Bratwurstverkauf in einem besonders festlichen beleuchteten Ambiente", erinnert sich Ronald Henke.



Beleuchtung ausgeklügelt

Um die Beleuchtung der Schlosskirche für die Veranstaltung zu perfektionieren, war viel Vorbereitung notwendig. "In den letzten drei bis vier Wochen haben wir an den Abenden die verschiedenen Lichtelemente getestet", erzählt Kirchenvorsteher Claus Dötschel, von dem die Idee, die Kirche festlich zu beleuchten, ursprünglich kam. "Schließlich haben wir uns dazu entschieden, bereits den Weg zur Kirche durch Kerzen zu schmücken. Das Anstrahlen der Bäume wirft besondere Schatteneffekte auf das Kirchengebäude", sagt der Hassenberger.



Ob "Unsere Schlosskirche leuchtet" auch im nächsten Jahr wieder stattfinden kann, ist derzeit noch ungewiss. "Falls die Schlosskirche bereits im nächsten Jahr renoviert wird und dann von einem Gerüst umgeben ist, gestaltet sich eine Beleuchtung wie heute natürlich schwer. Allerdings steht es im Kirchenvorstand im Moment zur Diskussion, den Kirchturm vielleicht sogar das ganze Jahr anzustrahlen", sagt Claus Dötschel.



Es kam einiges zusammen

Neben Glühwein und Bratwürsten wurden von den Kirchenvorstehern außerdem weihnachtliche Holzsterne mit der Hassenberger Schlosskirche als Motiv verkauft. "Da Sterne genauso wie die Kirche am heutigen Abend leuchten, ist die Wahl auf diese Form gefallen", so Ronald Henke. Die Sterne werden auch weiterhin im Pfarramt und bei sämtlichen anderen Veranstaltungen der Kirche erhältlich sein. Insgesamt kamen durch das Konzert und den anschließenden Einsatz der Kirchenvorsteher am Samstagabend über 1000 Euro für die Renovierung der Schlosskirche zusammen.