Die Raststätte bei Drossenhausen ist ein notwendiges Bauprojekt

Der Neubau einer Tank- und Raststelle "Lange Berge" in der Nähe des Gemeindeteiles Drossenhausen wird nun konkret: Berthold Hübner und Thomas Legominski von der Autobahndirektion Nordbayern stellten dem Gemeinderat am Montagabend die Pläne vor. Demzufolge könnte noch in diesem Jahr das Planungsfeststellungsverfahren zum Neubau eingeleitet werden. Dieses Verfahren wird laut Hübner mindestens ein Jahr dauern. Einen Termin für den Baubeginn konnten die Vertreter der Autobahndirektion deshalb noch nicht nennen.



14 Hektar an Fläche wird der Neubau der Tankstelle und Raststätte bei Drossenhausen einnehmen. Wie Hübner ausführte, handelt sich bei der "Raststätte Lange Berge" um ein Unikat. An der Westseite der Autobahn 73 ist lediglich eine Park- und WC-Anlage mit 16 Lkw-Parkplätzen geplant. Über eine Brücke gelangt man zur Ostseite, wo sich die Raststätte und die Tankstelle befinden. Dort sind unter anderem 48 Stellplätze für Lkws, Busse und Caravans vorgesehen.



Hübner: Dringend geboten

Wie Hübner ausführte, wurde das Vorhaben im Jahr 2009 in das Netzkonzept des Bundes aufgenommen und in der Folge ein Wettbewerb in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei und den Landschaftsplanern durchgeführt. Nach einer Vorgabe des Bundes, so Hübner, sollen Fahrer entlang von Autobahnen alle 50 bis 60 Kilometer eine Raststätte mit Bewirtschaftung vorfinden. Auf der A 73 von Coburg über Bamberg nach Nürnberg sei aber auf einer Strecke von 173 Kilometern keine Bewirtschaftung vorhanden. "Der Bau der Tank- und Raststätte ,Lange Berge‘ ist deshalb dringend geboten", so Hübner.



Raststätten sollen laut Hübner der Grundversorgung aller Verkehrsteilnehmer dienen, vor allem aber auch den Güterverkehr entlasten. Mit dem Neubau soll somit auch die Situation der Lkw-Fahrer verbessert werden, indem die Fahrer die Möglichkeit zur Rast haben. Eingehend wurden laut Hübner auch für den Naturschutz relevante Aspekte geprüft. In dem Bereich kämen Feldbrüter wie die Feldlerche und Heckenbrüter wie die Goldammer sowie Fledermäuse vor. Aber: "Aus Sicht des Naturschutzes gibt es keine Gesichtspunkte, die gegen die Anlage sprechen," betonte Hübner. Auch sei der Abstand zu den nächsten Wohnhäusern sehr groß, so dass die Anwohner nicht Lärm rechnen müssten, der Grenzwerte übersteige.



Bewirtung auf nur einer Seite ist wirtschaftlicher

Die Kosten schätzten die Vertreter der Autobahndirektion auf rund 20 Millionen Euro, wobei etwa drei Millionen Euro für die Tankstelle und Raststätte vorgesehen seien. Diese soll nach Fertigstellung von einer Gesellschaft betrieben werden. Die Bewirtung auf nur einer Seite und die Verbindung der Autobahnseiten über die Brücke seien ein wirtschaftlicher Aspekt, der sich nach dem Verkehrsaufkommen richte, sagte Hübner auf Nachfrage. "Für den Kommisseur muss es sich natürlich wirtschaftlich tragen."

Die Zu- und Abfahrt der Baustellenfahrzeuge soll vordringlich über die Autobahn erfolgen, räumte Hübner Bedenken aus, wonach die gemeindlichen Straßen durch den Bauverkehr belastet werden könnten.



Die nächste Tankstelle und Raststätte "Regnitztal" soll circa 80 Kilometer weiter realisiert werden. Reine Park- und WC-Anlagen gibt es an der Autobahn etwa alle 20 Kilometer.



Technik im Pumpenhaus wird ertüchtigt

Eingehend befasste sich der Gemeinderat mit der Wasserversorgung im Gemeindeteil Moggenbrunn. Yannic Steiner, verantwortlich für technische Fachplanung im Bauamt, stellte zwei Varianten vor. Der Gemeinderat entschied sich für eine günstige Lösung, bei der das bestehende Gebäude des Pumpwerkes bestehen bleibt. Um eine standardgemäße Versorgung zu gewährleisten, werden die Pumpen und die Technik im Pumpenhaus ertüchtigt. Dies beschloss die Mehrheit des Gremiums.



Ausschüsse werden neu besetzt

Nachdem die Gemeinderäte Gerald Göhring und Andreas Heller aus der SPD-Fraktion ausgetreten sind, haben sich die Sitzungsverhältnisse geändert. Die SPD ist damit nicht mehr die zweitstärkste Fraktion. Die CSU-Fraktion hat sieben Sitze, zweitstärkste Partei sind nun die Freien Wähler mit vier Sitzen, die SPD kommt noch auf drei Sitze. Göhring und Heller gehören jetzt als fraktionslose Mitglieder dem Gemeinderat an. Im Rechnungsausschuss verliert die SPD durch den Austritt einen Sitz. Diesen teilen sich nun Göhring und Heller als Ausschussgemeinschaft. Die fünf Sitze im Rechnungsprüfungsausschuss verteilen sich wie folgt: CSU: 2 Sitze, SPD: 1 Sitz, FW: 1 Sitz und Ausschussgemeinschaft Göhring/Heller: 1 Sitz.