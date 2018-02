Die Planungen für Feuerwehrhaus im Froschgrund laufen

Markus Wolf bleibt Kommandant der Feuerwehr Froschgrund. Ihm zur Seite steht als Vize Dominik Ciopala. Auch der Feuerwehrverein wird wie bisher von Bernd Eichhorn weiter geführt. Das ergaben die Wahlen bei der Hauptversammlung im Mittelberger Sportheim.

Der Kommandant verwies in seinem Bericht auf die stolze Zahl von 83 Aktiven, wobei sieben Neuanmeldungen zu verzeichnen sind. Es gab sieben Einsätze und 17 Übungen, insbesondere im Oktober am und im ICE-Tunnel. Teilgenommen wurde auch am Blaulichtempfang in der Goebel-Halle mit Innenminister Joachim Hermann.

Mit der Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeugs TSFW wurde begonnen. Im Dezember wurde eine Kinderfeuerwehr gegründet, deren Leitung Nina Ciopala übernommen hat. Acht Jugendliche bilden den Nachwuchs, so Jugendleiter Oliver Rupp, der unermüdlich seit 22 Jahren das Amt ausführt. Er erinnerte unter anderem an das Christbaumfeuer und eine Winterwanderung. Ein Wissenstest und ein Jugendwartseminar wurden abgehalten. Beim Jugendleistungsmarsch in Oberelldorf erreichte die Wehr zwei erste Plätze und nahm erfolgreich am Tag der Jugendfeuerwehren in Höhn sowie am Bezirksjugendleistungsmarsch in Marktredwitz teil. Zudem gab es 31 Übungen.

Bernd Eichhorn berichtete, dass der Verein 121 Mitglieder umfasst. "Für 2018 steht ein Großereignis an, die 180-Jahr-Feier", so Eichhorn.

Sebastian Zach ließ wissen, dass 171 Stunden im Bereich Atemschutz aufgewendet wurden. Für das Protokoll zeichnete Petra Heubner verantwortlich, die nach 14 Jahren Amtsausführung verabschiedet wurde.

Bürgermeister Marco Steiner (FW) bezeichnete die Froschgrundwehr als wichtige Säule im Brandschutz. Zum gewünschten Bau eines Gerätehauses meinte er: "Die Planungen haben begonnen. Allerdings muss alles Schritt für Schritt erfolgen." Steiner wurde als förderndes Mitglied aufgenommen.

Ehrungen: Holger Taubmann (staatliches Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst), Peter Schlag, Matthias Schneider (Jahresspange für zehn Jahre), Kai Heinlein, Günter Heubner (20).

Beförderungen: Jannik Wolf, Nik Eichhorn-Ciopala, Christian Heppner, Marcel Wenzel (zum Feuerwehrmann), Christian Heubner, Markus Fuhrmann, Michael Meinl, Patrick Höhn (Oberfeuerwehrmann), Patrick Zehner, Michaela Zehner, Peter Schlag, Corinna Rose, Evelyn Rose, Johannes Heinlein, Phillip Schunke (Hauptfeuerwehrmann), Sebastian Zach (Löschmeister), Dominik Ciopala, Kai Heinlein (Oberlöschmeister).

Wahlergebnis Feuerwehrverein: Bernd Eichhorn (Vorsitzender), Markus Bähring (ZweiterVorsitzender), Tina Michniowski (Kassiererin), Manfred Bagans (Schriftführer). dav