Die Norm fordert einen feudalen Ausbau in Coburg

Der Straße zwischen den beiden Coburger Stadtteilen Cortendorf und Rögen durch den Bausenberg bleibt in den nächsten Jahren unverändert. Einerseits ist dem Bau- und Umweltsenat eine durchgängig 6,50 Meter breite Straße mit Geh- und Radweg zu teuer, zum anderen wurden am Mittwoch in der Bausenatssitzung Zweifel an einem Ausbau laut. Im September hatte die Fraktion der Christlichen Sozialen Bürger (CSB) im Coburger Stadtrat "die verkehrssichere Herstellung der Cortendorfer Straße" beantragt. Zu schmal und in einem "beklagenswerten Zustand" sei die Straße, so die Begründung.



Ein kompletter Ausbau der rund zwei Kilometer langen Straßen sei nicht die Absicht des Antrags gewesen, sagte CSB-Stadtrat Hans-Heinrich Ulmann. Nur an einigen Stellen müsse etwas getan werden. Aktuell variiert die Fahrbahnbreite zwischen 8,50 und 5 Metern. Im Verlauf der Diskussion zog Ulmann den Antrag seiner Fraktion zurück und Gerhard Knoch, Leiter des Entsorgungs- und Baubetriebs sagte zu, die Wartungsarbeiten möglichst zu intensivieren. Darüber steht jedoch der Zwang, den Haushalt der Stadt zu konsolidieren.



Einige Längsrisse

Ausbauarbeiten an der Straße durch den Bausenberg bedeuten stets großen Aufwand. "Mit der Einstufung als Hauptverkehrsstraße gibt es Zuschüsse, aber nur bei einem Ausbau nach den gültigen Richtlinien." Die Straße entspricht nach den Worten von Gerhard Knoch nicht den aktuellen Normen, sei aber bis auf einige Längsrisse an einigen Stellen am Fahrbahnrand in Ordnung. "Wir füllen regelmäßig die Bankette auf, das ist ein typischer Schaden, der aus der geringen Breite herrührt."



Der Ausbau der Straße durch den Bausenberg ist ein altes Vorhaben. Der Bau- und Umweltsenat hat bereits im Juli des Jahres 2009 einer seinerzeit gefertigten Entwurfsplanung einstimmig zugestimmt. 2010 hatte das damals beauftragte Planungsbüro die Kosten mit rund 3,7 Millionen Euro errechnet. Wegen des klammen Etats der Stadt ist das Projekt bislang nicht weiter verfolgt und im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) der Stadt immer wieder verschoben worden. Neben einem Geh- und Radweg waren eine Abbiegespur für den Abzweig nach Rödental-Waldsachsen vorgesehen und ein Verkehrskreisel am Ortseingang von Rögen.



2010 hatten sich mehrere Unfälle auf der kurvigen Strecke ereignet, worauf Leitplanken und Markierungen installiert wurden. Damit sank die Zahl der Unfälle, so Katja Link von der Stadtplanung. Ordnungsamt und Baubetrieb sehen die Verkehrssicherheit als gegeben an.



Quer durch alle Fraktionen sprach sich der Bau- und Umweltsenat gegen einen "feudalen Ausbau" aus. SPD-Stadtrat Andreas Gehring, auch Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins Rögen, erinnerte dran, dass der Bürgerverein "damals nur einen Geh- und Radweg an der vielbefahrenen Straße gefordert hat". Moniert wurde weiter, dass eine sieben Jahre alte Kostenschätzung nicht einfach nur hochgerechnet werden könne und auch überhaupt nicht geklärt sei, ob für eine breitere Straße die nötigen Grundstücke erworben werden können. Die Bauschuttdeponie auf der Brandensteinsebene, die damals auch als Begründung für den Straßenausbau galt, ist mittlerweile nicht mehr in Betrieb.



Umstrittener Wohnungsbau nimmt letzte Hürde

Dem Bebauungsplan für das Gebiet "westlich der Pommernstraße zwischen Judenberg und Himmelsacker" hat der Bau- und Umweltsenat jetzt über die letzte Hürde geholfen: Nach mannigfaltigen Querelen, Streitigkeiten und Klagen vor dem Verwaltungsgericht ist der Bebauungsplan nun als Satzung beschlossen worden. Während der neuerlichen öffentlichen Auslegung zwischen Anfang Oktober und Anfang November waren nochmals einige Stellungnahmen dazu eingegangen, die zu einer "geringfügigen Änderung" führten. Da die Grundzüge der Planung nicht davon berührt wurden, "müssen die Unterlagen nicht nochmals öffentlich ausliegen", erklärte Sylvia Bialk vom Bauamt. Nun könnten rechtssicher Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren mit einbezogen werden, um einen Bebauungsplan zu erlassen.



Grundstückseigentümer und Anwohner - einige verfolgten die Diskussion am Mittwoch im Ämtergebäude wieder - lehnen den nun als Satzung erlassenen Bebauungsplan nach wie vor ab. Fünf Einwendungen waren in den vergangenen Wochen eingegangen, die alle als nicht stichhaltig bewertet wurden. So befürchten die Grundstückseigentümer Kostenbelastungen, Baulärm und sogar den Zwang, bauen zu müssen. Weiter wird die Notwendigkeit, dort überhaupt Baugrundstücke auszuweisen, grundsätzlich angezweifelt. Der Wert der Grundstücke würde sinken, hieß es auch. Den Schutz von Umwelt und Natur sehen die Kritiker als missachtet an.



Nach den Worten von Sylvia Bialk erfordere schon die Bevölkerungsentwicklung den Bau von Wohnungen. Mitte nächsten Jahres werde es in der Stadt nur noch etwas mehr als ein Dutzend Baugrundstücke geben. Gegen die vorgelegte Würdigung der Einwände und damit auch gegen den nachfolgenden Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes sprach sich nur Grünen-Stadtrat Wolfgang Weiß aus. "Natur und der Umweltschutz kommen hier zu kurz."



Der Bausenat spart

Einfach hat es sich der Bau- und Umweltsenat nicht gemacht: Am Mittwoch zeigte sich das Gremium seiner Verpflichtung eines sparsamen Umgangs mit dem Geld der Stadt Coburg sehr wohl bewusst und rang bei der Gestaltung der Umgebung der Reithalle mit jedem Euro. Daher scheute man sich nicht davor, soeben per Abstimmung getroffene Beschlüsse gleich wieder zu kassieren und auch fürs Protokoll nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen.



Nur ein Baum? Oder doch vier, oder vielleicht als Kompromiss drei Bäume? An der Ecke Leopoldstraße / Straße Hinterm Marstall ist zwischen der Reithalle und dem Otto-Waldrich-Studentenwohnheim ein neuer Platz entstanden. Von der Straße abgetrennt werden soll dieser mit Bäumen. Über die Zahl der Gewächse und vor allem über die Folgen der Einzelentscheidungen herrschte zeitweise keine Klarheit. Nach einer Sitzungsunterbrechung und Intervention von Verwaltungsjuristin Stefanie Grundmann konnte Bau-Bürgermeisterin Birgit Weber dem Abstimmungsmarathon einen zweiten Startschuss geben. Das Ergebnis: Drei Bäume gibt's, sechs Parkplätze und die drei Altglascontainer von gegenüber finden auch ihren Platz. Den aber im Untergrund - wegen der Optik.



Das Aussehen und damit auch die Kosten bestimmten das Thema ohnehin.

Im Juli dieses Jahres hatten die Pläne im Senat nicht zuletzt wegen der Kosten keine Gnade gefunden und waren dem Architekten mit dem Hinweis zurückgegeben worden, gehörig nach Einsparungen Ausschau zu halten. Verzichtet wird nun auf versenkbare Poller, die den Platz zwischen Marstall und Arkaden abgesperrt hätten. Das macht rund 15 000 Euro aus. Vor und neben der Reithalle wird es Betonsteinpflaster anstelle von Natursteinen geben. Damit die Betonsteine dem Gewicht von Müllfahrzeugen und dem der Lkw des Landestheater vor dem Eingang der Reithalle standhalten, wird dort eine Asphalttragschicht darunter eingebaut. Eine solche zusätzliche Schicht aber wird es auf dem Platz neben der Reithalle nicht geben. Einerseits benutzen die sechs Parkplätze dort nur Pkw, andererseits spart es wiederum Geld.



Und wenn schon drei Bäume neben der Reithalle gepflanzt werden, kann auch die Fassadenbeleuchtung nach dem Vorbild des Albertsplatzes etwas bescheidener ausfallen. Erstens stehen die Bäume im Blickfeld, zweitens "ist das mehr eine Klagemauer als eine schöne Fassade", so SPD-Stadtrat Andreas Gehring.



Wenig Einsparpotenzial gab es beim überfälligen Kanalbau. Damit bei starkem Regen die Häuser in der unteren Leopoldstraße und in der Straße Hinterm Marstall nicht mehr überflutet werden, soll ein neuer Kanal zur Wettiner Anlage verlegt werden. "Da hängt die ganze Leopoldstraße dran, das sind keine dünnen Rohre", erläuterte Ullrich Pfuhlmann von der Coburger Wohnbaugesellschaft. Zwischen Marstall und Arkaden vor dem Grünsteifen werden Radler ihre Velos künftig abstellen können. Die Parkplätze von dort sind dann neben der Reithalle zu finden.



Die Baukosten für die Neugestaltung bei der Reithalle sind mit 1,45 Millionen Euro beziffert. Die Einsparungen betragen rund 111 000 Euro, 600 000 Euro gibt es an Förderung vom Staat.