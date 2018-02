Die neuen freien Ausbildungsstellen im Coburger Raum

1 Medizinische/-r Fachangestellte/-r in Coburg,

vorausgesetzt wird die Mittlere Reife,

Referenznr.: 10000-1159772454-S;



1 Auszubildende/-r für den Bereich Kinderfotografie in Grub am Forst

vorausgesetzt wird mind. die Mittlere Reife,

Referenznr.: 10000-1159315083-S;



1 Medientechnologe/-technologin Druck in Coburg,

vorausgesetzt wird mind. der Quali,

Referenznr.: 10000-1158238105-S.



Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09561/93177.