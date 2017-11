Die Leistung der Sportler beeindruckt ganz Grub am Forst

Verdiente Sportler wurden in der Aula der Grundschule ausgezeichnet. Besondere Ehrungen erhielten gleich mehrere Spitzensportler. Der Sportbeauftragte der Gemeinde, Günter Peinelt, lobte die erbrachten Leistungen. Einen Dank richtete er an die Betreuer, Trainer und Funktionäre: "Durch Ihre ehrenamtliche Arbeit ist das vielfältige Sportangebot, das zugleich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist, bei uns in der Gemeinde möglich." An die Aktiven richtete er die Bitte, auch

weiterhin ihre jeweilige Sportart zu betreiben, und zeigte sich von den sehr guten Leistungen beeindruckt.



In Vertretung von Bürgermeister Jürgen Wittmann gratulierte Zweiter Bürgermeister Volker Gahn den Erfolgssportlern. Ihn freute die rege Teilnahme an der Ehrungsveranstaltung. Dankesworte richtete er an alle, die rund um die Sportlerehrung im Einsatz waren.



Ins Goldene Buch der Gemeinde durften sich die beiden Ju-Jutsukas Dominik Vetter und Michelle Vetter mit ihren jeweiligen Wettkampfpartnern eintragen. Im Ju-Jutsu-Duo-System Men U21 wurde Dominik mit seinem Teampartner Florian Sonntag bayerischer Meister und belegte bei der süddeutschen Meisterschaft sowie der deutschen Meisterschaft jeweils den dritten Platz. Bei den

European-Championship Juniors & Aspirants wurde das Duo Siebter, wie auch bei den German Open. Einen 9. Platz holten sie bei den World-Championship Juniors & Aspirants. Michelle Vetter machte mit ihrem Teampartner Lukas Lorber bei der deutschen Schülermeisterschaft den Titel perfekt. Ebenso bei der "Bayerischen". Das Duo belegte außerdem bei den German Open einen 5. Platz und bei der süddeutschen Meisterschaft den 3. Rang.



Linda Stößlein und ihr Teampartner Egor Kabanov sind in der Sportakrobatik bayerischer Mehrkampf-Vizemeister der Senioren, Mix-Paare. Siebter wurden sie bei der deutschen Meisterschaft der Senioren, Mix-Paare. Frieda Staubitzer wurde im Turnen Zweite bei der baden-württembergischen Meisterschaft, Internationaler Spieth-Cup, und fuhr einen 3. Platz bei

der bayerischen Einzelmeisterschaft ein. Mit ihrem Team wurde sie außerdem bayerische Mannschaftsvizemeisterin.



Bei den Gaumeisterschaften 2017 konnte sich Schützin Barbara Florschütz im KK-Liegendkampf der Damen, Altersklasse, mit 572 Ringen den Vizemeistertitel holen. Bei der bayerischen Meisterschaft wurde sie mit 574 Ringen Zehnte. Maximilian Florschütz belegte im Karate jeweils den 3. Platz bei der

oberfränkischen Meisterschaft der männlichen Jugend über 70 Kilogramm im Einzel und im männlichen Schüler A-Team Kata. Im Schießen wurde Maximilian Gaumeister 2017 mit dem Luftgewehr, Dreistellung, Schüler A, männlich, und holte sich den Gauvizemeistertitel (Luftgewehr, Schüler A, männlich). Auf oberfränkischer Ebene belegte er den 3. Platz (Luftgewehr, Dreistellung, Schüler A, männlich) sowie den 5. Rang im Luftgewehr, Schülerklasse A, männlich.



Zu Meisterehren im Juniorenfußball kamen vom TSV Grub am Forst die E1-Junioren (Gruppe 1, Coburg/Kronach), E2-Junioren Gruppe 13 Coburg/Kronach) und F1-Junioren. Die Meister der Kreisklasse C-Nord 2016/2017 holte sich der Kegelclub "Alle Neun" Grub am Forst.



Als Ortsmeister wurden geehrt, aktive Schützen: Jürgen Knoch, Carina Gahn, Sara Schirmann, Lena Bätz, Maximilian Florschütz, Rolf Zapf, Manfred Florschütz. Kegeln: Johannes Nemmert (Schüler), Carsten Hübner (Jugend), Sabine Klug (Damen, Sport), Kerstin Vogel (Damen, Privat), Matthias Spitzenpfeil (Herren, Sport), Stefan Rose (Herren, Privat), Team TSV Vorstandschaft I (Alexander Raps, Wilfried Weibelzahl, André Dehler, Andreas Guhl, Mannschaft, Privat). Tischtennis: Luisa Titze, Claudia Wittmann, Matthias Wolf, Dagmar Kolb, Marco Dellert. Vereinsmeister, Tischtennis: Tom

Heinz, Jana Bläß, Claudia Wittmann, Klaus Duschek.