Die komische Seite des Gesundheitswesens

Frank Endrich hat in diesen Tagen alle Hände voll zutun. Jahrelang hat er bei der "Theaterbühne Ahorn" auf der Bühne gestanden, heuer führt der Coburger zum ersten Mal Regie und dies in einem anspruchsvollen Stück. Denn bei den Ahorner Theaterspielern handelt es sich um eine Amateurspielgruppe, die mit ausgebildeten Theaterpädagogen arbeitet. Im aktuellen Stück "Und alles auf Krankenschein" gehe schnell und turbulent zu, verspricht Endrich. "Es ist eine englische Boulevard-Komödie, die wir nach Coburg versetzt haben", erzählt er.



Endrich, der im Vertrieb einer Coburger Tageszeitung arbeitet, hat sich für sein Hobby zum "Theaterpädagogen für Jugendarbeit und in sozialen Berufen" ausbilden lassen, wie die langjährige Regisseurin Birgit Eckl. Da sie diesmal auch in eine Rolle schlüpft, übernahm Endrich den Part des Regisseurs. Zehn Akteure stehen auf der Sportheimbühne, neu dabei ist der 18-jährige Jan Häberle. "Toll, dass wir einen Darsteller haben, der vom Alter zur Rolle des Sohnes Lukas passt", freut sich Endrich. Aber auch die "alten Hasen" werden die Zuschauer wieder köstlich unterhalten; viele sind von der ersten Stunde an dabei und das sind immerhin schon 22 Jahre.



150-prozentige Konzentration

Gaby Jahn gehört dazu ebenso wie Fred Kedziora, der die Hauptrolle übernimmt. Kedziora kam vor 25 Jahren von Dortmund nach Ahorn, wo er in die Theatergruppe eintrat und seitdem begeistert dabei ist. Diesmal wird er den Oberarzt Dr. David Flickenschild spielen und das bedeutet bis 600 Einsätze an einem Abend. "Wenn ich daran denke, welche Verantwortung ich habe, dann bin ich kurz vor der Panik. Da muss ich mich zu 150 Prozent konzentrieren ", sagt er. Das Lernen des Textes ersetzt sozusagen die Abendlektüre des Diplomvolkswirtes. Solch schwierige Rollen, betont der Regisseur, werden natürlich nur an Schauspieler mit Bühnenerfahrung vergeben. Das Bühnenbild ist übrigens schon aufgebaut, die Requisiten stehen bereit und diesmal wird sogar auf zwei Ebenen gespielt, um das Krankenhaus darzustellen. Ein großes Poster, dass das Coburger Klinikum abbildet, komme als Hintergrund noch dazu, verraten die Akteure. Besonders freut sich das Team über neue Hightech-Headsets, die ein Ahorner Mäzen gesponsert hat. "Man sieht und hört bei uns auf allen Plätzen gut", so Birgit Eckl.



Ein Mediziner im Stress

Und worum geht es? Dr. David Flickenschild (Fred Kedziora) soll die Hauptrede auf dem internationalen Neurologenkongress in Coburg halten. Mit seiner gut vorbereiteten Rede erhofft er sich als Chefarzt aufzusteigen. Doch leider wird er in den Vorbereitungen gestört. Seinen Kollegen erscheint die Weihnachtsfeier wichtiger, seine Ehefrau braucht Kleingeld, die Chefin setzt ihn unter Druck und der Freund nervt mit gut gemeinten Ratschlägen. Als noch eine Person auftaucht, mit der nicht gerechnet hat, flüchtet er sich in eine Notlüge. Ein neugieriger Polizeiinspektor und alter Langzeitpatient machen das Chaos perfekt.

Facebook:com/theatergruppeahorn.



Termine: 16. und 17.März: 20 Uhr, 18. März: 18 Uhr, 23. und 24.März: 20 Uhr

Die Darsteller: Dr. David Flickenschild: Fred Kedziora, Rosemarie Flickenschild: Birgit Eckl, Dr. Hubert Siebenhaar: Martin Marterer, Dr. Michael Federmann: Wolfgang Herpich, Oberschwester: Gaby Jahn, Johanna Thomas: Paulina Heller, Lukas Thomas. Jan Häberle, Heinz Lucas: Wolfgang Kons, Inspektor Federmann: Dominik Sperlich, Frau Müller-Thurgau: Ingeborg Herpich.

Die Mannschaft: Technik: Stefan Berner, Delshad Hasan, Souffleuse: Claudia Rack, Nicole Schleicher, Requiste: Helga Buchta, Manuela Janson, Maske: Petra Jörg, Angie Kedziora, Ingrid Schulz, Ines Raab, Bühnen-und Kulissenbau: Wolfgang Herpich und Helfer, Bühnenbild: Barbara Schmitt, Inge Herpich, Anja Pfeifer, Abendkasse: Rosi Kons, Filmaufnahme und Schnitt: Kerstin und Jan Schneider, Regie: Frank Endrich.