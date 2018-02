Die junge Cecil Kümpel ist Lautertals Sportlerin des Jahres

Den Namen Cecil Kümpel können sich die Freunde des Biathlon-Sports schon einmal merken: Die 13-jährige Realschülerin Cecil Kümpel ist nicht nur eine äußerst erfolgreiche Langstrecken-, Cross- und Bergläuferin, sondern hat auch den Langlauf für sich entdeckt. Dieses sportliche Engagement brachte ihr eine Berufung in den Ski-Kader des Skiverbandes Oberfranken ein. Außerdem durfte sie am "Fritz-Fischer-Trainingscamp" in Oberhof für Biathleten teilnehmen. Diese Einladung hatte aber erhebliche Konsequenzen. Aufgrund ihrer sportlichen Leistung wird die Schülerin im kommenden Schuljahr an das Ski-Gymnasium in Oberhof wechseln. "Ich freue mich riesig auf Oberhof", erzählt die junge Sportlerin, die sich schon einmal das Internat von innen angesehen hat. "Das Probewohnen hat mir sehr gut gefallen", ließ Cecil Kümpel wissen.



Sie will es bis Olympia schaffen

Dass sie laufen kann und Ausdauer hat, konnte sie schon unter Beweis stellen. Auch hat sie offensichtlich auch viel Talent beim Schießen gezeigt. "Zwei Jahre muss ich noch mit den Luftgewehr

umgehen, bevor ich mit dem Kleinkalibergewehr schießen darf", erklärt die Schülerin, deren Traum, wer kann es ihr verübeln, die Olympischen Spiele sind.



Dass in Lautertal der Tischtennissport einen hohen Stellenwert einnimmt, ist bekannt. Auch in diesem Jahr fanden Sportart und Sportler wieder höchste Anerkennung. So wurde Nathalie Drescher für ihre Leistungen an den grünen Platten - unter anderem oberfränkische Meisterin in der Damen A-Klasse - zur Sportlerin des Jahres im Erwachsenbereich gekürt. Im Jugendbereich konnte sich die Tischtennis-Mannschaft der Schülerinnen B (Tuba Sorkilic, Lena Görs und Michelle Reiter) des TSV Unterlauter den Titel der Mannschaft des Jahres sichern. Der Sportausschuss würdigte damit die Sieg bei den oberfränkischen Mannschaftsmeisterschaften und die Qualifikation zur bayerischen

Meisterschaft.



Probst wird gedankt für seine Nachwuchsarbeit

Bei den Erwachsenen wurde die erste Mannschaft AK 60 des TTC Tiefenlauter (Reiner Kürschner, Rolf Eberhardt, Peter Betsch und Günter Fuhrmann) ausgezeichnet, die den Titel des "Deutschen Mannschaftsmeister der Senioren AK 60" nach Lautertal holte. Dass die Nachwuchsarbeit im Tischtennissport beim TSV Unterlauter große Früchte trägt, ist vor allem Sebastian Probst zu verdanken. Unter seiner Ägide gehen nicht nur zehn Jugendmannschaften an den Start, wobei zwei in den höchsten Jugendklassen spielen, sondern es gelang ihm auch, dass der TSV Unterlauter zum neunten Mal in Folge mit dem "Joachim-Franke-Pokal" für die beste Jugendarbeit im Tischtennis in Oberfranken ausgezeichnet wurde. Die herausragende Leistung von Sebastian Probst wurde ebenfalls von der Gemeinde Lautertal öffentlich gewürdigt.



Meisterschaften errangen im vergangenen Jahr die 2. Fußballmannschaft Herren des TSV Oberlauter, die dritte Tischtennisdamenmannschaft und die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft

des TSV Unterlauter. Ihre Leistung wurde ebenso gewürdigt wie die sportlichen und ehrenamtlichen Leistungen von Jan Kastler, Max Keller (TSV Unterlauter), Rolf Eberhardt, Margit Faber und Sabine Rosenau (TTC Tiefenlauter). Bürgermeister Sebastian Straubel (CSU) nahm die Sportlerehrung der

Gemeinde zum Anlass, auf die enge Verbundenheit der Bürger mit den Sportlern und die hohe Bedeutung, die die Gemeinde dem Sport zumisst, zu verweisen. "Die Erfolge der Sporttreibenden zeigen, dass Lautertal in diesem Bereich bestens aufgestellt ist und wir uns über große sportliche Talente freuen dürfen", betonte Straubel, der überzeugt davon ist, dass erfolgreiches Abschneiden der Lohn für lange und harte Trainingsstunden, für viel Disziplin und große Zielstrebigkeit ist. Der Akteur selbst kann nach seiner Auffassung die Erfolge nicht ohne Unterstützung einfahren. Deshalb kam er zu dem Schluss: "Sportlicher Erfolg ist ein Gemeinschaftsprodukt".