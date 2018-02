Die große Zeltfasching-Party in Meeder steht kurz bevor

Die Vorbereitungen für den Zeltfasching laufen auf Hochtouren, auch im Hinblick auf die Feierlichkeiten anlässlich des 55-jährigen Bestehens der Vereinigung.



Der eigentliche Beginn des Aufbaus war bereits letzten Freitag, doch am Samstag zeigt sich wieder mal, wie eingespielt das Team der Landjugend Meeder mittlerweile ist. "Seit Jahren geben die Älteren die Erfahrung an die Jüngeren weiter und auch die Arbeitsmoral ist immer super, da wird der Aufbau fast zum Selbstläufer", erklärt Maximilian Höhn, seit 2017 Vorsitzender der Landjugend Meeder, sichtlich stolz. Sein Amtsvorgänger Benjamin Otto kann ihm in diesem Punkt nur beipflichten: "Die Berufstätigen benötigen zwar alles in allem etwa drei Urlaubstage für die Arbeiten, aber das machen alle gern. Denn der Zeltfasching ist quasi wie ein Familienfest."



Und so wundert es nicht, dass der Großteil der Arbeiten bereits in den Nachmittagsstunden des Samstags erledigt ist. Rund 40 Mitglieder kamen bereits am frühen Morgen zusammen, um auf dem Gelände des Schützenvereins und auf dem zweiten Fußballplatz des TSV Meeder den Holzboden zu verlegen und das 15 mal 45 Meter große Hauptzelt sowie das angrenzende Barzelt aufzubauen.



Helfende Hände

Die Kooperation mit dem Schützenverein und dem TSV sei für den Erfolg des Zeltfaschings unverzichtbar, stellt Maximilian Höhn klar. Zudem sei man wie jedes Jahr im engen Austausch mit Jürgen Forscht vom Jugendamt gewesen, um die Jugendschutzrichtlinien genau umzusetzen. "Wer jünger ist als 16, kann daheim bleiben, da lassen wir keinen rein", erklärt Höhn. Der sogenannte "Muttizettel", erhältlich auf der Onlineseite des Landratsamtes, ermögliche aber wie gewohnt den

Eintritt derjenigen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.



Dass sich der Besuch des Zeltfaschings für alle Enthusiasten der närrischen Zeiten wieder lohnt, beweist der Blick auf das vielfältige Programm des Festwochenendes. Die Gäste können sich zum

Start von Oberfrankens Kult-Fete am Freitag auf "(H)eissszeit XVII" mit "DJ Bump" und "DJ Caruso" freuen. Am Samstag soll dann die Cover-Band "Swagger" für Stimmung im Festzelt sorgen, am Montag heizt die Showband "Barbed Wire" den Gästen ein. "Unsere Tore öffnen am Freitag, Samstag und Montag jeweils ab 20.30 Uhr, nur für den Freitag gibt es keine Vorverkaufskarten mehr", berichtet Maximilian Höhn. An den Abendkassen stünden aber noch ausreichend Kartenkontingente zur Verfügung. Ähnlich wie in den vergangenen Jahren rechnen die Organisatoren wieder mit

rund 3000 Besuchern.



OPA zum Jubiläum

Zudem können wie jedes Jahr Shuttlebusse in Anspruch genommen werden, Informationen dazu sind im Internet unter anderem auf der Facebook-Seite der Landjugend einsehbar. Darüber hinaus werden am Sonntag beim Kinderfasching die Kleinen auf ihre Kosten kommen. Neben Bullriding, einer Spielstraße und Zauberern wird es eine Hüpfburg geben. Außerdem startet ab 15 Uhr der Vorverkauf der Karten für einen Auftritt der "Original Prinz Albert Blasmusik" (OPA). "Dieses Konzert wird am 2. Juni das Highlight der Festwoche anlässlich des 55-jährigen Bestehens der Landjugend Meeder sein", erklärt Philipp Schramm vom Organisatorenteam. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro.

Das Programm steht bereits, doch bis alles losgehen kann, müssen die Mitglieder der Landjugend kräftig anpacken. Aber das ist das eingespielte Team ja gewohnt.



Zwar ist der Aufbau der Zelte für die Faschingssause abgeschlossen, nun geht es aber um die Installation der Bar und der Arbeitsbereiche sowie um die gesamte Innendekoration. "Es macht viel Arbeit, aber wir machen es gerne, denn die Landjugend ist wie eine zweite Familie", stellt Höhn nochmals heraus. "Manche Mitglieder haben gar so einen Arbeitseifer, dass sie das Festgelände

am ganzen Fest-Wochenende nicht verlassen und sogar hier schlafen", fügt der Vorsitzende lachend hinzu.



Information zur Festwoche anlässlich des 55-jährigen Bestehens der

Landjugend Meeder (30. Mai - 3. Juni):

30. Mai Festkommers

31. Mai Familientag/Grünlandtag mit Gottesdienst und Schlepperturnier

1. Juni Auftritt "Barbed Wire" mit großer Bühnenshow

2. Juni Konzert von OPA

3. Juni Trachtenumzug