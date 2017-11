Die Gemeinde Untersiemau zelebrierte ihren Ehrenamtstag

"Es gibt Menschen, die sind einfach da , ohne Wenn und Aber, ganz selbstverständlich", sagte Rolf Rosenbauer (CSU), Bürgermeister der Gemeinde Untersiemau, zu Beginn seiner Begrüßungsrede beim 2. Ehrenamtstag . Es war schon ein sehr beeindruckendes Bild, das sich in der festlich geschmückten Schulaula bot. Diese war von engagierten ehrenamtlichen Bürgern erfüllt, die sich sportlich, aber auch sozial und zum Wohle der Gemeinschaft hervorgetan haben. Dabei war dies nur ein kleiner Querschnitt durch das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde. Natürlich gibt es noch viele ehrenamtlich Tätige in der Gemeinde, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren und dafür ihre Freizeit opfern. Für alle hätte der Platz in der Aula der Schule nicht ausgereicht.



"Wir haben heute eine große Anzahl an ehrenvollen Gästen", betonte Rolf Rosenbauer, der neben den Ortsmeistern in der Leichtathletik auch treue Blutspender und Schulweghelfer auszeichnen konnte. Außerdem wurde die 1. Jungenmannschaft des TSV Untersiemau mit den Spielern Tobias Baum, Jonah Herr, Simon Voigt, Florian Glaw-Scholz, Ramona Feiler und Adrian Fugmann zur Mannschaft des Jahres in der Gemeinde ernannt. Die Mannschaft zeichnet sich durch ihren Siegeswillen aus und kann dadurch zahlreiche Erfolge vorweisen, wie die Meisterschaft in der 2. Bezirksliga West.



Die sportlichste Familie der Gemeinde

Die Familie Reinmüller/Mey aus Scherneck wurde zur sportlichsten Familie des Jahres 2017 ernannt. Marc Reinmüller ist aktiver Fußballer in der 2. Mannschaft und war Trainer der Mannschaft von 2009 bis 2015. Außerdem ist der Übungsleiter mit B- und C-Lizenz. Susanne Mey war von 2013 bis 2015 Übungsleiter im Kinderturnen. Leider konnte die komplette Familie nicht anwesend sein, deshalb nahm Tochter Leni-Marie Mey den Preis für die ganze Familie entgegen. Auch die beiden Kinder, Hanna und Leni-Marie May, sind sehr aktiv im Turnen und in der Leichtathletik.



In seiner Ansprache stellte der Bürgermeister das engagierte Wirken der Ehrenamtlichen heraus, die sich für die Allgemeinheit und für das gesellschaftliche Leben einsetzten, ohne dass dies nach außen groß spürbar sei. "Ein Ehrenamt sagt viel über einen Menschen aus", stellte Rosenbauer fest. Er betonte, der wahre Wert werde erst erkannt, wenn sich plötzlich ein Lücke auftue oder diese Menschen nicht mehr da seien. Deshalb seien die Ehrenamtlichen in der Gemeinde in allen Bereichen und Organisationen besonders wichtig und wertvoll. Dabei seien sie bescheiden und mäßen ihrer wertvollen Tätigkeit keine besondere Bedeutung zu, ja, sähen diese als Selbstverständlichkeit an. Eine Gesellschaft mit Ehrenamt, gerade auf dem Land, sei eine bessere Gesellschaft, wie das Gemeindeoberhaupt betonte. Die Gemeinde wolle mit dem Ehrenamtsabend den engagierten Bürgern eine besondere Anerkennung und Lob für ihre Tätigkeit zollen.



Ortsmeister geehrt

Zum ersten Mal wurden beim Ehrenamtsabend auch die sportlichen Leistungen in der Leichtathletik gewürdigt und die besten Sportler mit Urkunden durch Konrad Reissmann vom TSV Scherneck, der die Ortsmeisterschaften mit 61 Teilnehmern ausgericht hat, und durch den Bürgermeister geehrt. Außerdem wurden Sportabzeichen verliehen.



Weiterhin wurden im Laufe des Abends Blutspender mit Urkunden und Ehrennadeln ausgezeichnet. Rolf Rosenbauer nahm zusammen mit Bereitschaftsleiter Markus Geiger die Ehrungen vor. "Jeder Blutspenderin und jeder Blutspender ist ein Lebensretter und ein großes Vorbild" , betonte der Bürgermeister, der die Bedeutung des Blutspendens herausstellte.



"Schutzengel für eine halbe Stunde"

"Schutzengel für eine halbe Stunde" seien die Schulweghelfer, die Tag für Tag und bei jedem Wetter an den Bushaltestellen in der Gemeinde und in Buch am Forst die Sicherheit der Kinder gewährleisteten. Die Schulweghelfer seien die erfolgreiche Antwort auf die Unfallgefahren an Bushaltestellen, betonte Rosenbauer in seiner Würdigung. Zusammen mit Kerstin Meyer, die vor kurzem die Schulleitung übernommen hat, zeichnete Rosenbauer, gleichzeitig Schulverbandsvorsitzender, die treuen Schulweghelfer aus.



Für den festlichen Charakter sorgte die "Stimmbande", dieses Mal mit dem "Aushilfssänger" Bürgermeister Rosenbauer, dessen Stimme bei einigen Liedern klar zu hören war. Außerdem war die Tanzgruppe des TSV Scherneck unter der Leitung von Sabrina Forkel auf der Bühne zu sehen. Ganz zum Schluss und für die Besucher überraschend traten Marie und Mariechen (Ulrike Gunsenheimer und Sybille Sommerluksch) auf. Sie lobten in ihrem lustigen Sketch die Ehrenamtlichen für deren Einsatz und nahmen das Gemeindeoberhaupt etwas auf Korn und zeigten auf ihre Weise, wie sehr sie Rosenbauer wertschätzen.



Als Ortsmeister wurden geehrt: Mädchen 6 Jahre: 1. Marie Ehrlicher, 2. Mila Reinmüller.

Mädchen 7 Jahre: Maja Günther.

Mädchen 8 Jahre: 1. Nina Gegenfurtner, Luisa Hennig, Lana Riesel, Anna Schulz.

Mädchen 9 Jahre: Leni-Marie Mey, Emma Engelhardt, Mariella Engelhardt.

Mädchen 10 Jahre: 1. Emely Geck, 2. Mia Schmölz, 3. Nina Thamm.

Mädchen 11 Jahre: Celina Reinhard.

Mädchen 12 Jahre: Nele Götz.

Mädchen 13: 1. Darleen Hoffmann.

Mädchen 14 Jahre: 1. Denise Böhm, 2. Michelle Götz, 3. Jule Bätz.

Damen 40 - 44: 1.Yvonne Heinz, 2. Jenny Mingolla, 3. Andrea Günther.

Damen 60 - 64: 1. Jutta Mingolla.

Jungen 5 Jahre: 1. Max Gegenfurtner.

Jungen 7 Jahre: Jannik Dressel.

Jungen 8 Jahre: 1. Konstantin Bachmann

Jungen 9 Jahre: 1. Florian Reinhard, 2. Samuel Günther.

Jungen 16 - 17 Jahre: 1. Tim Reißenweber.

Männer 18 - 29 Jahre : 1. Dominik Sommerluksch, 2. Jerome Walther, 3. Jan Sommerluksch.

Männer 30 - 34 Jahre: 1. Stefan Grau, 2. Rene Hauck, 3. Martin Klöpsch.

Männer 35 - 39 Jahre: 1. Daniel Reinmüller, 2. Christian Göpel, 3. Mario Günther.

Männer 40 - 44 Jahre: 1. Michael Reinhard.

Männer 45 - 49 Jahre: 1. Stephan Gegenfurtner, 2. Martin Kaiser.

Männer 50 - 54 Jahre: 1. Dieter Reißenweber.

Männer 55 - 59 Jahre: 1. Joachim Reißmann, Harald Schneider.

Männer 60 - 64 Jahre: 1. Luigi Mingollla.

Männer 65 - 69 Jahre: 1. Manfred Erkenbrecher.

Männer ab 75 Jahren: 1. Konrad Reißmann.



Viele Bürger haben an der Prüfung für das Sportabzeichen schon mehrmals teilgenommen und wurden jetzt mit Urkunde und Abzeichen geehrt:

Sportabzeichen in Silber erhielten Mila Reinmüler, Jenny Mingolla, Andrea Höllein, (1. Prüfung).

Das Sportabzeichen in Gold erhielt: Annika Augner, Daniel Reinmüller, Mario Günther, Emely Geck, Yvonne Heinz, Samuel Günther, Maya Günther, Stefan Gegenfurtner, Alexandra Günther, Denise Böhm (alle eine Prüfung); Nina Gegenfurtner, Martin Kaiser, Michael Reinhard (alle 2. Prüfung), Stephan Kunz, Rebecca Wank, Selin Gärtner, Catherina Fechner, Lena Langguth, Isabell Duda (alle drei Prüfungen); Dareleen Hofmann, Christian Göpel (vier Prüfungen); Luigi Mingolla (15 Prüfungen); Jutta Geiger (22. Prüfungen); Konrad Reissmann (33. Prüfungen); Hans Janson (37 Prüfungen).



Für 25 Blutspenden wurden ausgezeichnet: Maria Götz (Haarth), Christine Müller (Stöppach). Für 50 Blutspenden wurden ausgezeichnet: Stefan Janson (Untersiemau). Für 75 Blutspenden wurden geehrt: Stephan Westhäuser (Stöppach), Heinrich Barthelmann (Meschenbach). Die Ehrungen von Klaus Martin (50 Blutspenden), Thomas Morgenroth (125 Blutspenden) und von Helmut Lutter (150 Blutspenden) werden nachgeholt.

Als Schulweghelfer wurden geehrt: Wolfgang Faber, Alfred Sauer (beide Weißenbrunn am Forst) Maria Götz, Ulrike Schulz, Tanja Tremel (alle Haarth) Wolfgang Günther, Renate Günther, Katja Linke (Buch am Forst).

Die Ehrungen von Stephanie Budewig und Carolin Schreiner (beide Haarth) und von Susanne Gebhardt und Stefanie Sollmann (beide Buch am Forst) werden nachgeholt.