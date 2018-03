Die Foodtruckerin aus Coburg

"Die Foodtruckerin; Ein kulinarischer Roadtrip durch ganz Deutschland"; erschienen im Frechverlag; 160 Seiten mit zahlreichen Farbabbildungen. ISBN: 978-3-7724-7471-2; 24,95 Euro.

Felicitas Then wurde im November 1986 in Coburg geboren. 2008 gewann Felicitas Then bei den Sendungen "Unter Volldampf" und "Kocharena" auf Vox. 2011 trug sie den Sieg bei der "Küchenschlacht" im ZDF davon. Im Dezember 2013 gewann Felicitas Then die Koch-Casting-Show "The Taste" auf Sat 1. Die 100 000 Euro Preisgeld waren ihr Startkapital für die Selbstständigkeit.Heute ist sie unter anderem zusammen mit Melissa Lee und Felix Denzerals als Köchin, Rezeptautorin und Moderatorin des von Edeka gesponserten Kochkanals YumTamTam auf Youtube zu sehen. Ende 2016 wurden die ersten Folgen von Felicitas Thens eigenem TV-Koch-Format "Die Foodtruckerin" auf dem Fernsehsender N24 (heute "Welt") ausgestrahlt.Nach "Die fabelhafte Welt der Felicitas Then" ist Anfang 2018 das zweite Buch der gebürtigen Coburgerin erschienen. Es heißt "Die Foodtruckerin" und ist das Buch zur gleichnamigen Fernsehsendung auf "Welt". Auf 160 Seiten erzählt Felicitas Then von ihrem "kulinarischen Roadtrip" durch Deutschland. Sie verrät in dem Buch aber nicht nur viele pfiffige Rezepte - vom Burger über die geröstete Blutwurst bis zum Tatar mit Trüffel-Mayonnaise - sondern erzählt auch von vielen spannenden Begegnungen mit Menschen.Auch an drei fränkischen Orten war Felicitas Then bei ihrer Deutschland-Reise zu Besuch: In Klein-Tettau im Landkreis Kronach kochte sie mit den Früchten, die sie zuvor im Tropengewächshaus "Klein Eden" geerntet hatte. In der Bamberger Malzfabrik Weyermann ließ sie sich erklären, wie Brau- und Röst-Malze nach alter Handwerkstradition hergestellt werden. In Bayreuth führte sie der - ebenfalls aus Coburg stammende! - Bier-Sommelier Michael König in die Kunst der Craft-Beere ein. Das Buch enthält zudem tolle Tipps - etwa, wie sich mit ganz wenig Aufwand ein Räucherofen selbst bauen lässt. Und: Das Buch ist einfach schön zu lesen!Ein ausführliches Porträt über Felicitas Then lesen Sie hier