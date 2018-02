Die Crème der erfolgreichen Ebersdorfer

Bürgermeister Bernd Reisenweber sprach in der Kultur- und Sporthalle Dank

für tolle Leistungen beziehungsweise herausragendes Engagement aus. Die gut gefüllte Halle wertete das Gemeindeoberhaupt als Indiz dafür, dass die Veranstaltung eine liebgewordene Tradition ist.



Reisenweber machte deutlich, dass es gerade den Ehrenamtlichen zu verdanken sei, dass in der Großgemeinde immer etwas los ist. Als erfreulich wertete er die Tatsache, dass Vereine sehr gut zusammenarbeiten oder sich zusammengeschlossen haben, um ihre Kräfte und Ressourcen zu bündeln. Mit Stolz erfüllt ihn, dass die Gemeinschaft in der Großgemeinde stimmt.



Viele motiviert

Urkunden konnten jeweils die drei Erstplatzierten der unterschiedlichen Ortsmeisterschaften und des Mannschaftsschießens entgegennehmen. "Die Masse der heute vergebenen Urkunden zeigt, dass diese gut angenommen werden und sie durchaus auch so manchen Sportmuffel motivieren, die Turnschuhe zu schnüren und sich mit Freunden und Bekannten zu messen", führte der Bürgermeister aus. Sportabzeichen erhielten: Stefan Grath, Katrin John, Sabine König, Philipp Lauer, Thomas Löhnert, Heiderose Powalla, Angela Rößler und Tom Schultheiß. Umrahmt wurde der Abend mit Sport- und Showeinlagen von Youhao Wushu Coburg und dem Säraspo-Elferratsballett sowie

musikalisch von "2 for you" und dem Chor "Plenty Go(o)d".



Mit der Medaille in Gold wurden für besondere Verdienste im sportlichen und kulturellen Bereich drei Ehrenamtliche und zwei Abteilungen ausgezeichnet. Der Zuchtwart der Ortsgruppe Ebersdorf im Deutschen Schäferhundeverein, Harald Derks, ist seit fünf Jahrzehnten Mitglied im Hauptverein und seit 43 Jahren in der Ortsgruppe Ebersdorf. Er verfügt über ein schier grenzenloses Wissen rund um den Deutschen Schäferhund. Seit 18 Jahren übt er das Amt des Zuchtwartes aus. Mit seinen Hunden sowie ihm anvertrauten Vierbeinern konnte er sich unzähligen Wettkämpfen sowie Landesgruppen- und Hauptzuchtschauen erfolgreich stellen, die bayerischen beziehungsweise deutschen Meisterschaften entsprechen. Des Weiteren hat sich Harald Derks in der Nachwuchsarbeit der Ortsgruppe verdient gemacht und führte spezielle Trainingseinheiten durch. "Deine Vereinskameraden sagen über dich: Harald ist kein Genie - aber mit Sicherheit ein Paket voller Erfahrungen", so Bernd Reisenweber.



Er lebt für den Verein

Seit seiner frühsten Jugend gehört Wolfgang Reißenweber dem SC Sylvia Ebersdorf an, war aktiver Fußballer und fungierte Mitte der 1980er Jahre für zwölf Jahre als Mannschaftsbetreuer. Er zählte Mitte der 1980er Jahre zu den Initiatoren der gemeinsamen Fußballjunioren des VfL Frohnlach und des SC Sylvia Ebersdorf. Bis heute ist er mit seiner Frau Ingeborg ehrenamtlicher Sportheimbewirtschafter und seit zwei Jahren verantwortlich für die Disposition und Abwicklung aller Getränkelieferungen des Vereins. Seit 1996 fungiert Wolfgang Reißenweber als Schriftführer und ist Mitglied des Vorstands des Gesamtvereins. In der Altherrenabteilung ist er seit 1993

stellvertretender Abteilungsleiter und seit 1996 zusätzlich Schriftführer. Durch sein Organisationstalent und seine Hilfsbereitschaft ist der Geehrte eine tragende Säule der Abteilung. In Summe engagiert sich Reißenweber seit über drei Jahrzehnten.



Es hat keinen erfolgreicheren gegeben

Seit Jahren ist Heinz Volk bis auf nationaler Ebene als Geflügelzüchter erfolgreich und hält dem GZV Frohnlach seit 1988 die Treue. In ganz Deutschland waren Spitzentiere aus seinem Stall zu sehen. Er wurde mit seinen Lachshühnern unter anderem bayerischer und deutscher Meister sowie Bundessieger. Seit einigen Jahren führt Heinz Volk mit seinen "Zwergern" die Gesamtwertung im Sonderverein an. In der Schausaison 2017/2018 wurde er erneut Sieger auf der nationalen Ebene und Bundessieger. Heinz Volk gibt sein gutes Tiermaterial an Zuchtfreunde und an Jugendliche in ganz Deutschland ab, um die Rasse noch weiter zu verbreiten. Darüber hinaus ist er nicht nur ein Spitzenzüchter, sondern seit 2006 Gerätewart des GZV Frohnlach und bringt sich bei den verschiedenen Veranstaltungen, auch anderer Vereine, ein. In der über 100-jährigen Vereinsgeschichte hat es keinen erfolgreicheren Geflügelzüchter gegeben.



Zwei Abteilungen, die nach weniger erfolgreichen Zeiten nun wieder einen Aufschwung erfahren, was nur durch den unermüdlichen Einsatz vieler Ehrenamtlicher möglich ist, wurden ebenfalls mit der Medaille bedacht. Als der Tennissport in den 1990er und 2000er Jahren ins Hintertreffen geriet, wirkte sich dies auch in der Tennis-Abteilung des SC Sylvia Ebersdorf aus. Die Mitgliederzahl und auch die Aktiven nahmen ab. Ihren Tiefpunkt erlebte die Abteilung vor etwa vier bis fünf Jahren. Durch frisches Blut und enormes Engagement ging es im Anschluss wieder aufwärts. In der Saison 2017 konnten

schließlich zwei Meister-Teams gestellt werden. In der Bezirksklasse 2 holten sich die Herren 40 den Titel und machten den Aufstieg in die Bezirksklasse 1 perfekt. Ohne Niederlage, dafür aber mit Meistertitel rückten auch die Damen von der Bezirksklasse 2 in die Bezirksklasse 1 auf.



Etwas Tolles ist geglückt

Ein ähnlicher Coup ist der Handballabteilung des TV Ebersdorf geglückt. Sie wurde 1926 als erste Abteilung im Verein gegründet und konnte sogar 1984 die deutsche Meisterschaft der weiblichen B-Jugend feiern. Kurz nach der Jahrtausendwende stand dann die Abteilung vor dem "Aus". Zeitweise bestand sie nur noch aus einer Damen- und einer Herrenmannschaft mit kläglicher Spieleranzahl. Für manche Spieltage konnte nicht einmal ein vollständiges Team gemeldet werden. Der Wiederbelebungsversuch ist geglückt, und die Abteilung kann sich wieder sehen lassen. Vier Mannschaften stehen im Jugendspielbetrieb. Hinzu kommen eine gemischte E-Jugend und die "Minis", Tendenz steigend, was im Coburger Land mittlerweile ein Spitzenwert ist. Mit 300 Teilnehmern und vielen Besuchern zählt der Pfingstcup zu den größten sportlichen Events in der Gemeinde. Darüber hinaus haben die "Handballer" von der Wanderabteilung den Wallenbrunnen in ihre Obhut genommen.