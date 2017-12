Deutschlands bester Holzmechaniker kommt aus Bad Rodach

Lukas Scheler ist Deutschlands bester Holzmechaniker. Seine Ausbildung absolvierte der 19-jährige in der Haba-Firmengruppe und schloss diese mit der Note "sehr gut" ab. Von den 325 Prüfungsteilnehmern in seinem Ausbildungsberuf erzielte er das beste Prüfungsergebnis. "Ich wusste zwar, dass ich sehr gute Chancen habe, aber als ich die Ergebnisse erhalten habe, war die Freude doch sehr groß", verrät Scheler.

Mit viel Fleiß hatte sich der gebürtige Rödentaler auf die Prüfung vorbereitet. "Mit unseren Ausbildern sind wir alle theoretischen Prüfungsaufgaben der letzten zehn Jahre durchgegangen", erläutert Scheler. "Zuhause habe ich dann selbstständig die Aufgaben wiederholt, bei denen ich noch nicht so fit war, und habe meine Fehler ausgebessert", sagt er. In Berlin wurde Lukas Scheler nun für seine herausragende Leistung geehrt. Am Montag würdigte die Deutsche Industrie- und Handelskammer die bundesweit besten Auszubildenden in den rund 250 IHK-Berufen. Neben Scheler nahmen mehr als 200 Spitzen-Absolventen bei der nationalen Besten-Ehrung Urkunden und Pokale entgegen.

"Den Bundesbesten gebührt meine größte Anerkennung und mein Respekt", betonte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in Berlin. Festredner war EU-Kommissar Günther Oettinger. Durch den Abend führte Moderatorin Barbara Schöneberger.

"Wir freuen uns mit Lukas Scheler über die verdiente Anerkennung", gratuliert auch Geschäftsleiter Personal Ralf de Bruyn im Namen der Haba-Firmengruppe.

Bereits zum zehnten Mal seit 2006 kommt einer der Preisträger aus dem Bad Rodacher Familienunternehmen. Neben der Berufsausbildung zum Holzmechaniker bildet die HABA-Firmenfamilie in 14 weiteren Berufen und sieben dualen Studiengängen aus.

Aktuell lernen 81 Auszubildende und duale Studenten in dem Unternehmen.

Der Erfolg hat bei Lukas Scheler den Ehrgeiz geweckt. Im nächsten Jahr plant er eine Weiterbildung zum Holztechniker zu beginnen und sich im Bereich "Fertigungssteuerung" zu spezialisieren. Seine Zukunft kann er sich anschließend gut bei Haba vorstellen - "im besten Fall als Führungskraft", sagt er selbstbewusst.