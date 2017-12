Dessous-Händler "Hunkemöller" kommt nach Coburg

Über dem Geschäft in der Spitalgasse 11 wird künftig der Name "Hunkemöller" stehen. Das Bekleidungsunternehmen wird im kommenden Jahr in Coburg eine Filiale eröffnen. Das bestätigte eine Sprecherin des Dessous-Händlers gegenüber dem Tagblatt.



Mitte November wurde bekannt, dass der derzeit dort ansässige Geschenkartikelhändler "Wicky" wohl Ende des Jahres seine Tore schließen wird (wird berichteten). Im Frühjahr 2018 wird "Hunkemöller" seine Filiale eröffnen, erklärt die Sprecherin.



Bei der Stadt herrscht darüber allerdings noch keine Klarheit. "Wir freuen uns natürlich darüber", sagt Rolf Krebs, Projektmanager der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. "Bis jetzt haben wir aber noch keine schriftliche Zusage von Hunkemöller, dass sie nach Coburg kommen." In Gesprächen sei man aber schon länger. "Es bestand monatelang Interesse", sagt Krebs. Dazu sei die Stadt auch mit anderen Unternehmen in Kontakt.



Weitere Informationen in Kürze