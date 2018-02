Derbypleite für TTC Wohlbach: Jetzt wird es eng

Der TTC Wohlbach verlor am Samstagabend das Oberfrankenderby gegen Effeltrich. Die Gäste sind inzwischen eine Art "Angstgegner", denn bereits das Hinspiel ging an Effeltrich. Nach der 3:6-Pleite steckt der TTC Wohlbach wieder tief im Abstiegskampf der 3. Bundesliga Süd.

Nach zwei Siegen zum Rückrundenauftakt ist der TTC nun wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Mit Wohlbach in der Favoritenrolle spielten die Gäste bei ihrer Aufstellung alles oder nichts und ihre Rechnung sollte aufgehen.



TTC Wohlbach -

DJK SpVgg Effeltrich 3:6

Dabei sah es am Anfang sehr gut für den TTC aus. Es kam zu den gleichen Doppelpaarungen wie in Effeltrich. Diesmal wurden beide Doppelspiele glatt mit 3:0 gewonnen. Das gab es lange nicht mehr. Alle Zuschauer in der voll besetzten Halle dachten, dass es ein schnelles Spielende geben wird. Doch Effeltrich konnte sofort ausgleichen. Richard Vyborny führte gegen Jaslowski im ersten Satz noch 6:2, konnte sich aber dann seinem kamikaze spielenden Gegner nicht mehr erwehren. Er hatte auch nicht den Kopf dazu, die entscheidende Gegenwehr zu leisten.

Yevgeniy Christ kam gegen Guman ebenfalls nicht zurecht. Auch er spielte gnadenlos auf Angriff, dem Yevgeniy Christ nichts Entscheidendes entgegensetzen konnte. Zur Pause stand es damit 2:2 und alles war noch im Plan. Jetzt musste Grozdan Grozdanov gegen Rattassep und GC Foerster gegen Zaus an die Platten.

Grozdanov meisterte sein Aufgabe problemlos. GC Foerster ließ sich durch die starke und auch ein wenig durch Glück begleitete aggressive Spielweise von Zaus aus dem Konzept bringen. So stand es 3:3. Da war auch noch in Ordnung, wenn jetzt in der zweiten Einzelrunde im vorderen Paarkreuz mindestens ein Punkt gekommen wäre.



Vyborny mental zu schwach

Vyborny war jedoch an diesem Tag mental nicht in der Lage, zumindest sein zweites Spiel erfolgreich zu gestalten und musste gegen Guman eine hohe 0:3-Niederlage einstecken. Christ gab gegen Jaslowski alles. Doch auch ihm stand an diesem Tag das Glück nicht zur Seite. In den entscheidenden Momentan machte sein Gegner wiederholt einen "Bauer".

Beim Stand von 3:5 gab es für Wohlbach dann nur noch die Hoffnung auf ein Unentschieden. Das sah anfänglich gar danach aus, denn Grozdan Grozdanov lag gegen Zaus 0:2 hinten und GC Foerster 1:2. Beide konnten zum 2:2 ausgleichen und alle hofften dann auf eine Punkteteilung.

Grozdanov verlor jedoch gegen Zaus dann den fünften mit 11:13. Das war gleichzeitig auch der Siegpunkt für die Gäste. Doch selbst beim einen Sieg wäre die Begegnung verloren gewesen, da Foerster ebenfalls den fünften Satz nicht für sich entscheiden konnte.

Jetzt gilt es für die Wohlbacher Spieler schnell Abstand von diesem Spiel zu gewinnen und sich voll auf das nächste Spiel in zwei Wochen in Grünwettersbach zu konzentrieren, da jetzt jeder Punkt zählt.





Die Statistik

Die Doppel:

Vyborny/Foerster - Zaus/Rattassep 11:8, 11:7, 11:3.

Christ/Grozdanov - Guman/ Jaslowoski 11:9, 11:6, 11:8.

Die Einzel:

Vyborny - Jaslowski 6:11, 11:6, 9:11, 7:11.

Christ - Guman 6:11, 4:11, 6:11.

Grodanov -Rattassep 11:4, 8:11, 11:8, 11:5.

Foerster - Zaus 5:11, 2:11, 11:7, 6:11.

Vyborny - Guman 7:11, 4:11, 7:11.

Christ - Jaslowski 12:10, 8:11, 9:11, 5:11.

Grozdanov - Zaus 8:11, 7:11, 11:8, 12:10, 11:13.