Der Züchternachwuchs geht in Weidhausen an den Start

Dass die Rassegeflügelzucht schon die Jüngsten begeistern kann, zeigt eindrucksvoll die dreieinhalbjährige Anna Karl. Sie könnte durchaus in ein paar Jahren aussichtsreiche Kandidatin sein, ihrem Papa André als Kreisvorsitzendem im Amt zu folgen. Pflichtbewusst füttert sie bei sich zu Hause in Trübenbach ihre Hühner und holt die Eier aus den Nestern. "Wenn die Geflügelzeitung kommt, dann will sie immer wissen, welche Arten an Geflügel auf den Bildern abgebildet sind", erzählt ihr Vater. Ganz begeistert stapft Anna vor dem Einlieferungstermin mit einem Karton in die Halle, während die Erwachsenen noch mit den letzten Aufbauarbeiten beschäftigt sind. Nachdem sie vorsichtig den Karton auf den Boden abgestellt hat, dauert es nur einen Bruchteil, bis die junge Tierliebhaberin ganz liebevoll und vorsichtig ein Huhn herausgehoben hat. Auf die Frage, was denn das für eine Rasse sei, antwortet Anna wie aus der Pistole geschossen: "Das ist ein Seidenhuhn." Insgesamt sieben solcher Seidenhühner und sechs Sebright-Hühner wird die Dreieinhalbjährige an den beiden Tagen der Kreisschau in Weidhausen ausstellen. Wenn am Freitag um 19 Uhr die Eröffnung ist, darf sie mit dabei sein, denn eigentlich liegt Anna um diese Zeit gewöhnlich schon im Bett.



Für die 67. Kreisschau des Kreisverbandes Coburg der Rassegeflügelzüchter fungieren erstmals die Kleintierzuchtvereine Trübenbach, Sonnefeld und Schneckenlohe als gemeinsame Ausrichter. Die Veranstaltung wird am Freitag, 17., und Samstag, 18. November, im Bauhof der Gemeinde Weidhausen abgehalten. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 17. November, um 19 Uhr durch den Schirmherrn Bürgermeister Markus Mönch. Interessierte können die Schau am Freitag von 17 bis 21 Uhr und am Samstag von 9 bis 15 Uhr besuchen.



Kreisvorsitzender freut sich über die Unterstützung durch die Gemeinde

"Wir sind der Gemeinde Weidhausen dankbar, für die Überlassung der Räumlichkeiten, die entsprechende Kapazitäten hat, um unsere Tiere zu präsentieren. Eine solche Unterstützung ist vorbildlich", lobt Kreisvorsitzender André Karl. Schließlich wurde erst vor kurzem die Ortsschau in der Halle durchgeführt. An den beiden Ausstellungstagen werden in den 893 Käfigen verschiedene Rassetaubenarten sowie Groß- und Wassergeflügel zu bewundern sein, die in zwei Reihen aufgebaut wurden. Mit der diesjährigen Kreisschau wird der beiden über die Region hinaus bekannten und erfolgreichen inzwischen verstorbenen Zuchtfreunde Otto Höhn und Erich Trier gedacht. Ihr ist die Kreisjugendschau und die Sonderschau des Rheinländer-Huhnes, Bezirk Bayern, angeschlossen.



Über mehrere Tage hinweg war ein rund 30-köpfiges Helfer-Team im Einsatz, um die Aufbauarbeiten und Vorbereitungen rechtzeitig abzuschließen. "Dass sich drei Vereine zusammengefunden haben, um die Schau auszurichten, zeugt von der guten Zusammenarbeit der Züchter untereinander und ermöglicht, dass die zu bewältigenden Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden können", erklärt der Kreisvorsitzende weiter. Auch wenn er sich mit den Meldezahlen zufrieden zeigt, sind die Auswirkungen der Vogelgrippe nach wie vor spürbar. Während rund 30 verschiedene Rassetaubenarten in unterschiedlichen Farbschlägen die Vielfalt der Zucht zeigen, ist die Zahl beim Wassergeflügel mit 17 gemeldeten Tieren mehr als ausbaufähig. Umso erfreulicher ist, dass für die Jugendgruppe 190 Nummern gemeldet wurden. Keine leichte Aufgabe werden die zwölf Preisrichter bei der Bewertung der Tiere und der Abgabe ihrer Urteile haben. Jeder von ihnen kann außerdem ein Band vergeben.