Der Untersiemauer Wertstoffhof platzt aus allen Nähten

Der Wertstoffhof Untersiemau in Trägerschaft des Landkreises Coburg - 1994 eingeweiht - habe nach 23 Jahren in der bisherigen Form seine Kapazitätsgrenze erreicht, informiert Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) den Gemeinderat bei der Sitzung am Donnerstag. Der Ausschuss für Infrastruktur, Bauen und Umwelt hat in der vergangenen Woche die Möglichkeiten einer Erweiterung eruiert. Mit dabei war Wolfgang Sommer vom Landratsamt Coburg.



Der Wertstoffhof zähle pro Öffnungstag (zwei Stunden) an zwei Tagen pro Woche etwa 200 Abgabe-Personen. Das seien pro Jahr rund 10.000 Nutzer. Die Einrichtung werde nicht nur von Untersiemauer Bürgern, sondern auch von Einwohnern umliegenden Gemeinden angefahren. Im Jahr 2015 wurden hier etwa 500 Tonnen im Jahr angenommen. Das sei eine Steigerung gegenüber 2012 von einem Drittel.



Schreiben mit Antrag geht raus

Zur vorgesehenen Erweiterung inklusive Verbreiterung der Anfahrtsstraße wären circa 160.000 Euro notwendig. Vom Landkreis könnte unter Umständen ein Zuschuss, höchstens jedoch 40.000 Euro, erwartet werden , deutete Sommer an - aber nicht vor 2019. Deshalb entschloss sich das Gremium, einen Antrag an den Umweltausschuss des Landkreises zur notwendigen Umgestaltung einzureichen, um eine Stellungnahme zu erwirken.

Darin heißt es, dass man Bezug auf die Vereinbarung zwischen Gemeinde und Landkreis von 2014 nehme. Die Kommune empfehle aufgrund der stark gestiegenen Nutzerzahlen und Wertstoffe, das Grundkonzept zu überarbeiten. Wegen der beengten Verhältnisse werde der Neubau eines Wertstoffhofs analog einer beigefügten Planskizze auf dem freien Grundstück südöstlich des Bauhofs favorisiert. Somit könnten sämtliche verwertbaren Wertstoffe an einem Ort abgegeben werden. Auftraggeber müsse der Landkreis sein, denn er sei Träger aller Wertstoffhöfe und Sammelbehälter, informierte Rosenbauer.



Das Schreiben endet folgendermaßen: "Sollte ein Neubau nicht umgesetzt werden, beantragen wir den vorhandenen Wertstoffhof auf eigene Kosten wie folgt zu ändern: a) Verbreiterung der Zufahrtsstraße für die Gewährleistung eines sicheren Begegnungsverkehrs. b) Befestigung der Nutzfläche vor der Wertstoffhalle. Eine Vorfinanzierung der Gemeinde Untersiemau wäre möglich."



Meldungen aus dem Gemeinderat:



Bodenbeläge werden ausgetauscht

Da der Kunststoff-Fliesenboden in den Klassenräumen 26, 27 und 34 der Grund- und Mittelschule Untersiemau schadhaft sei, so Rosenbauer, sollen die Beläge ausgetauscht werden. Aufgrund des Schulbetriebs werden die Arbeiten in den Sommerferien ausgeführt. Drei Firmen seien aufgefordert worden, Angebote abzugeben. Aufgrund dessen erhält ein Neustadter Unternehmen den Auftrag zum wirtschaftlichsten Angebotspreis in Höhe von 9300 Euro.



Es werde Licht - mittels LED-Technologie

Etwa 780 Straßenlaternen stehen im Gemeindegebiet - meistens noch mit HQL-Leuchtmittel. Diese sollen im Laufe der nächsten Jahre nach und nach auf effiziente LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Damit könnten etwa 60 Prozent an Energiekosten eingespart werden. Mit diesem Thema werde sich, so Bürgermeister Rolf Rosenbauer, in Kürze der Gemeinderat befassen.



Kinosommer 2017

Der Untersiemauer Kinosommer startete am Freitag mit dem Streifen "Schweinskopf al dente". Am Samstag ist "Bad Moms" zu sehen, bevor am Sonntag zum Abschluss der Film "Bridget Jones Baby" über die Leinwand flimmert. Veranstaltungsort ist der Rathausplatz; Beginn bei Einbruch der Dunkelheit - frühestens um 21.30 Uhr; Einlass ab 20 Uhr. Ein "Food-Truck" stillt Hunger und Durst.



Bürgerversammlung in Haarth

Am Montag, 24. Juli, 17.30 Uhr, findet auf dem Dorfplatz die Bürgerversammlung für den Gemeindeteil Haarth statt. Dabei geht es in der Hauptsache um eine Bürgerbefragung zur Dorfplatzgestaltung.