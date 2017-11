Der Umbau des Schlachthauses in Elsa ist vom Tisch

Der Bau- und Umweltausschuss sprach sich nach eingehender Diskussion einstimmig dafür aus, ein Jugenddomizil im "Elsicher Dorfhaus", dem ehemaligen Landgasthof, zu schaffen.





Container-Lösung als Alternative



Sollte dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein, will man über eine "Container-Lösung" nachdenken. Vom Tisch ist auf jeden Fall der Ansatz, das ehemalige Schlachthaus entsprechend umzubauen. Ortssprecherin Nele Gramß hatte sich für die Lösung "Schlachthaus" starkgemacht und dabei auch ins Feld geführt, dass die Arbeitsgemeinschaft Dorferneuerung, der Kirchenvorstand und die Jugend dem Dorfhaus ablehnend gegenüberstehen. Dort, so die Sorge, könnte es zu Konflikten bei der Nutzung der Räume kommen.



Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) führte vor Augen, welches Potenzial das Dorfhaus hat: Saal, Vereinszimmer, Nebenraum, Gaststätte und ehemalige Wohnung der Wirtsleute. "Es müsste doch zu schaffen sein, die Jugendlichen hier mit unterzubringen." Den Einwohnern von Elsa attestierte er ein aktives Dorfleben. "Das soll auch so bleiben", meinte er.





Zu hohe Kosten befürchtet



Die Stadt stelle den 220 Bürgern mit dem Dorfhaus eine sehr "komfortable Lösung" zur Verfügung. Nicht unerwähnt blieb, dass Bad Rodach für die Sanierung des Dorfhauses über 150 000 Euro aufwenden will. Nicht zuletzt sprachen auch die Kosten gegen den Umbau des Schlachthauses. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir uns hier bei etwa 100 000 Euro bewegen würden", sagte Ehrlicher.

Nach Ansicht von Ernst Wilhelm Geiling (FW) wollten die Jugendlichen etwas "total Externes". Also wäre eine Containerlösung eine gute Alternative.



In Creidlitz besichtigten die Ausschussmitglieder die jüngst von der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg geschaffenen Gebäude. Die Stadt Bad Rodach plant in der Max-Roesler-Straße etwa 20 neue Wohnungen. Nachdem die dortigen Häuser nicht mehr sanierungsfähig sind und das kommunale Wohnraumförderprogramm mit einem Zuschuss von 30 Prozent winkt, will man nach Worten von Bürgermeister Ehrlicher "die einmalige Chance nutzen, den städtebaulichen Missstand zu beseitigen".





Ein kompetenter Partner



Als Begleiter für dieses Projekt hat man in der Wohnbau einen kompetenten Partner gefunden. Um sich ein Bild zu machen, wie moderne und barrierefreie Anlagen gestaltet werden können, sah sich das Gremium mit Geschäftsführer Rainer Mayerbacher die Wohnungen "Unterm Buchberg" an.

Petra Kotterba erläuterte den Gästen ihre Arbeit als Quartiersmanagerin. Kämmerer Michael Fischer wollte wissen, ob eine solche Maßnahme nicht auch etwas für Bad Rodach wäre. Herbert Müller (SPD) verwies darauf, dass man schon über ein Mehrgenerationenhaus verfüge, das man sich einiges kosten lasse.