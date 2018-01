Der Top-Verdiener kommt aus Coburg

Familienunternehmen







Im neuen Bundestag haben nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung 41 Abgeordnete eine bezahlte Nebentätigkeit angegeben. Das ergibt eine Auswertung des Portals www.abgeordnetenwatch.de . An der Spitze steht demnach der Coburger CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach. Er hat - als einziger - einen jährlichen Gewinn der "Stufe 10" angegeben - das bedeutet: "mehr als 250 000 Euro"; eine Grenze nach oben gibt es nicht.Auf Platz zwei liegt Uwe Kamann von der AfD (135 000 bis 220 000 Euro), auf Platz drei der FDP-Abgeordnete Reinhard Houben (43 000 bis 90 000 Euro). Der Hintergrund der Offenlegung ist, dass Bundestagsabgeordnete verpflichtet sind, Einkünfte von mehr als 1000 Euro im Monat oder 10 000 Euro im Jahr beim Bundestagspräsidenten anzuzeigen.Während sich viele Abgeordnete vor allem durch gut dotierte Aufsichtsratsposten noch etwas hinzu verdienen, ist es bei Hans Michelbach der Posten des persönlich haftenden Gesellschafters der KIZ-MIBEG Group Unternehmensgruppe mit Sitz in Bad Soden-Salmünster. Diese Firma wurde 1879 von Michelbachs Großvater gegründet und er führt sie nun in dritter Generation weiter. Hans Michelbach ist aber nicht mehr im operativen Geschäft tätig.