Der SV Ketschendorf hat einen "Quantensprung" gemacht

Zum 10. Jubiläum des Wettbewerbs "Quantensprung" hat der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) zusammen mit seinem Kooperationspartner Lotto Bayern auch in diesem Jahr wieder Sportvereine ausgezeichnet, die sich mit innovativen Ideen und außergewöhnlichen Aktionen für die Zukunft wappnen.

Am Freitagabend fand in der Spielbank Feuchtwangen bei Lotto Bayern die feierliche Preisverleihung an die Sieger des Quantensprung-Wettbewerbs statt. Geehrt wurden insgesamt sechs Vereine, die mit attraktiven Angeboten neue Mitglieder gewinnen konnten oder mit zukunftsorientierten Projekten auf sich aufmerksam gemacht haben. Der SV Coburg-Ketschendorf wurde dafür ausgezeichnet, dass er ein Stickeralbum zur Finanzierung eines Kunstrasens kreiert hat. Dieses Projekt hat Aufmerksamkeit erregt. "Unser Verein, der SV Coburg-Ketschendorf e.V., ist einer von 5 Preisträgern in dem Landeswettbewerb ,Quantensprung‘ des BLSV geworden." So freut sich der SV-Vorsitzende Michael Schulz in einer Pressemitteilung über den Preis. Weiter teilt er mit, dass die Jury das Vereins-Engagement für das "Projekt Sticker-Stars" in Verbindung mit dem "Projekt 6.000 x 50 - Kunstrasenplatz am Buchberg" mit einem Preisgeld von 4000, Euro gewürdigt habe.



Die Preisträger des Quantensprung-Wettbewerbs im Überblick:



Fitness Club Pocking (Bezirk Niederbayern)

Projekt: Innovative Fitnessangebote im Verein



spot Regensburg (Bezirk Oberpfalz)

Projekt: Gründung einer BMX- und Skatehalle für Jugendliche



SV Fahlenbach (Bezirk Oberbayern)

Projekt: Förderung jugendlichen Engagements im Ehrenamt



Taekwon-Do Kulmbach (Bezirk Oberfranken)

Projekt: Taekwon-Do für alle



Post-SV Nürnberg (Bezirk Mittelfranken)

Projekt: "Durchstarten mit Basketball" und "Generation 50+"