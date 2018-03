Denkmalschutz im Wald

Joachim Hamberger nennt ein Beispiel: "Wenn ein Forstarbeiter in der Dunkelheit drei Meter überm Boden in seinem Harvester sitzt und bei Scheinwerferlicht arbeitet, erkennt er kein Bodendenkmal mehr." Noch dazu, weil die meisten Bodendenkmäler auch so schon kaum zu erkennen sind: Kleine Hügel vielleicht, oder etwas, was aussieht wie ein alter Graben. Aber unter dem Hügel kann ein bronzezeitliches Grab stecken, und der Graben ist ein alter Hohlweg, der - meist mit einem ganzen Hohlwegbündel - auf alte Wegebeziehungen hinweist.Doch nicht nur Holzfällarbeiten sind für die Bodendenkmäler im Wald eine Gefahr: Ralf Obst vom Landesamt für Denkmalpflege (Schloss Seehof) berichtet von Forstwegen, die mitten über den Grabhügel gelegt wurden, Rastplätzen mit Bänken, für die der Hügel sogar ein wenig abgetragen wurde. Da sind Jagdkanzeln auf dem Grabhügel sogar noch das kleinere Übel.Worauf Förster, Waldbesitzer, Waldarbeiter achten sollten und was typische Bodendenkmäler im Wald sind, hat Joachim Hamberger in einer Broschüre beschrieben und in einer Ausstellung zusammengefasst. Diese Ausstellung ist nun bis 28. März zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im Lichthof des Ämtergebäudes in der Steingasse 18 in Coburg zu sehen (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr).Mehr zum Thema Bodendenkmäler um Coburg finden Sie hier