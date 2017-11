Das sind die Coburger Geflügel-Kreismeister

Welchen wichtigen Stellenwert die Kreisschau der Rassegeflügelzüchter bei den Aktiven einnimmt, hat sich bei der sehr gut besuchten Eröffnung der Kreis- und Kreisjugendschau gezeigt. In diesem Jahr fungierten die Kleintierzuchtverein Trübenbach, Schneckenlohe und Sonnefeld als gemeinsame Ausrichter.

Die drei Ausstellungsleiter, Jörg Faber (Sonnefeld), André Karl (Trübenbach) und Robert Stumpf (Schneckenlohe), ermutigten die anderen Vereine des Coburger Land, sich zur Ausrichtung solcher Schauen mit anderen zusammenzutun. Nur so könne es gelingen, die Arbeit im Kreisverband weiterhin lebendig zu halten. Die Organisatoren dankten allen, die zum Gelingen der Schau beigetragen haben.

Der Weidhäuser Bürgermeister Markus Mönch (parteilos), der als Schirmherr die Ausstellung offiziell eröffnete, freute sich, dass die Gemeinde wieder einmal in den Blickpunkt der Rassegeflügelzüchter gerückt sei. Gerne habe man deshalb die Halle des Gemeindebauhofes hierfür zur Verfügung gestellt. "Die Züchter erhalten durch ihr anspruchsvolles Hobby die Rassegeflügelzucht und tragen zur Pflege der gesellschaftlichen Strukturen in den Kommunen bei", lobte Mönch das Engagement der Aktiven. Auch wenn die Züchter zunehmenden bürokratischen Zwängen ausgesetzt seien bat er darum, in ihrem Engagement nicht nachzulassen. Mut machte dem Weidhäuser Bürgermeister die erfreulich rege Beteiligung der Jungzüchterinnen und Jungzüchter.

Als Vertreter der Nachbargemeinden kamen auch die Bürgermeister Michael Keilich (Sonnefeld) und Kurt Morgenroth (Schneckenlohe) nach Weidhausen, um sich über den aktuellen Stand bei der Kleintierzucht zu informieren. Auch sie lobten die hervorragende Zusammenarbeit der drei Vereine über die jeweiligen GemeinKreismeister wurden: André Pekuse (Warzenenten, wildfarbig, 475 Punkte), Robert Stumpf (Zwerg-Rheinländer, schwarz, 475), Mona Sünkel (Zwerg-Brahma, rebhuhnhfarbig-gebändert, 473), Bernd Wacker (Zwerg-Australpors, schwarz, 474), Knut Roos (Zwerg-Wyandotten, goldhalsig, 477), André Karl (Zwerg-Wyandotten, gelb, 475 P), Hubert Mahr (Zwerg-Wyandotten, gelb-schwarz-columbia, 477), Gerald Blatt (Zwerg-Barnevelder, schwarz, 474 P), Siegfried Scheler (Coburger Lerchen, silber ohne Binden, 475), Bernd Roth (Deutsche Modeneser, gelbfahl mit gelben Binden, 475), Robert Scheler (Gimpeltauben Kupfergimpel Schwarzflügel, 476), Rudi Scheler (Fränkische Feldtauben, schwarz, 477), Ernst Fleischmann (Thüringer Weißköpfe, schwarz, 478), Helmut Weber (Thüringer Schildtauben, schwarz, 478), Anton Zimmer (Rheinische Ringschläger, blau, mit schwarzen Binden, 476).

Verbandsprämien: Heribert Kunz (Seidenhühner, weiß), Bärbel Dorner (Rheinländer, schwarz), Mona Sünkel (Zwerg-Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert), Knut Roos (Zwerg-Wyandotten, goldhalsig), Hubert Mahr (Zwerg-Wyandotten, gelb-schwarzcolumbia), Dieter Büchner (Zwerg-New Hamphire, goldbraun), Gerhard Wenzel (Beneschauer Tauben, gelb), Robert Schelhorn (Gimpeltauben Kupfergimpel Schwarzflügel), Rudi Scheler (Fränkische Feldtauben, schwarz), Siegfried Hübner (Thüringer Schildtauben, gelbfahl gehämmert), Mathias Faber (Altenburger Trommeltauben, blau gehämmert), Gerhard Dehler (Lockentauben, rotschimmel).

Ehrenbänder: André Pekuse (Warzenenten, wildfarbig), Zuchtgemeinschaft Otto (Ostfriesische Möwen, gold schwarzgeflockt), Rüdiger Schwendtner (Zwerg-Rheinländer, schwarz), Friedel Fuchs (Zwerg-Australorps, schwarz), Stefan Suffa (Zwerg-Wyandotten, schwarz, weißgescheckt), Siegfried Scheler (Coburger Lerchen, silber ohne Binden), Bernd Roth (Deutsche Modeneser Schietti, gelbfahl mit gelben Binden), Ernst Fleischmann (Thüringer Weißköpfe, schwarz), Helmut Weber (Thüringer Schildtauben,schwarz), Walter Denk (Fränkische Trommeltauben, weiß).

Jugend-Kreismeister: Toni Spichal (Streicherenten silber-wildfarbig, 377 Punkte), Christo Sauer (Australorps, schwarz, 376), Lukas Wachsmann (New Hampshire, goldbraun, 379), Felix Culmbacher (Araucanas, wildfarbig, 379 und Zwerg-Orpington, gelb-schwarzgesäumt, 381), Ludwig Ehrhardt (Bantam, schwarz, 376), Anna Karl (Sebrigth, gold-schwarzgesäumt, 376 und Zwerg-Seidenhühner, wildfarbig, 379), Luis-Paul Stumpf (Antwerpener Bartzwerge, wachtelfarbig, 380), Maya Sauer (Zwerg-Australorps, schwarz, 382), Anna und Luisa Boßecker (Deutsche Zwerg-Lachshühner, lachsfarbig, 378), Niklas Schneider (Zwerg-Ne Hampshire, goldbraun, 377), Sari Spindler (Coburger Lerchen, silber mit Binden, 377), Alice Spindler (Coburger Lerchen, silber ohne Binden, 377), Moritz Brehm (Deutsche Schautaube, dominant gelb, 378), Felix Wachsmann (Mittelhäuser, weiß, 383), Julius Höpfner (Thüringer Feldtauben, blaugehämmert, 382), Noah Heilingloh (Fränkische Trommeltauben, weiß, 380). Die Bundesjugend-Medaille errang Maya Sauer (Zwerg-Australorps, schwarz, 382,). Die Landesverbands-Jugendplakette ging an Luis-Paul Stumpf (Antwerpener Bartzwerge, wachtelfarbig), Felix Clumbacher (Zwerg-Orpington, gelb-schwarzgesäumt) und Felix Wachsmann (Mittelhäuser, weiß). Über die Bezirksverbands-Jugendplakette konnten sich Lukas Wachsmann (New Hampshire, goldbraun), Niklaus Schneider (Zwerg-New Hampshire, goldbraun), Alice Spindler (Coburger Lerchen, silber ohne Binden) und Moritz Brehm (Deutsche Schautauben, dominant gelb) freuen. Bänder: Felix Culmbacher (Arauncanas, wildfarbig), Anna Karl (Zwerg-Seidenhühner, wildfarbig), Julius Höpfner (Thüringer Flügeltauben, glattköpfig blaugehämmert).

degrenzen hinaus.

Der stellvertretende Vorsitzender des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter, Norbert Wittmann, machte deutlich, dass die Rassegeflügelzucht zur Erhaltung eines einzigartigen Kulturgutes beitrage und wichtiges Bindeglied zwischen Tierhaltung und Bevölkerung sei. Lob richtete er an alle, die sich im Nachwuchsbereich engagieren und Kindern frühzeitig den Zugang zur Rassegeflügelzucht ermöglichen. Auch wenn mit unter 900 gemeldeten Tieren, die Meldezahl unter den Erwartungen lag, war für Wittmann die Beteiligung des Züchternachwuchses an der angeschlossenen Kreisjugendschau ein "prima Meldeergebnis". Insgesamt wurde 29 Mal die Höchstnote "Vorzüglich" vergeben, 70 Tiere mit "hervorragend" bewertet. Alexandrqa Kemnitzer