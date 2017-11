Das Kipfendorfer Jubiläumsjahr hatte noch einen Höhepunkt

Der Rödentaler Stadtteil Kipfendorf feierte kürzlich sein 700-jähriges Bestehen mit einem Festakt. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wurden die Gründungsmitglieder ausgezeichnet. Am Martinstag standen nun die Ehrungen für eine bis zu 25-jährige Zugehörigkeit auf dem Programm. Vorsitzender Christian Bernd Reinhardt erinnerte daran, dass der heilige Martin nicht zu seinem Todestag, dem 8. November, sondern am 11. November, dem Tag seiner Bestattung gefeiert werde. Dieser Tag sei wohl der ökumenischste Heiligenfeiertag, der sich zurzeit denken lasse. Jahr für Jahr feierten Christen, egal welcher Zugehörigkeit, gemeinsam den Martinstag.



Rödentals Bürgermeister Marco Steiner (FW) hob besonders hervor, dass in der Vergangenheit von der Dorfgemeinschaft viel geleistet worden sei, und auch für die Zukunft sei er sehr zuversichtlich, dass hier nicht nachgelassen werde. Bei der 700-Jahr-Feier habe er nicht dabei sein können, weshalb dieser Ehrungsamt verbunden mit dem Martingans-Essen für ihn ein ganz wichtiger Termin sei. "In Kipfendorf merke ich, dass hier das Dorf lebt und sich weiterentwickelt", sagte Steiner. Die Dorfgemeinschaft Kipfendorf-Thierach sei ein sehr aktiver Verein, der für den Stadtteil viel gestalte und damit eine Bereicherung für die Stadt Rödental darstelle, lobte der Bürgermeister.



Für mindestens 25 Jahre Zugehörigkeit wurden ausgezeichnet: Birgit Bräcklein, Udo Bräcklein, Siegried Eichhorn, Ulrich Engel, Hannelore Feulner, Christine Günther, Anita Heusinger, Christina Kaupert, Jürgen Kaupert, Manfred Kimmel, Thomas Michaelis, Christa Müller, Gerd Nemmert , Christian Bernd Reinhardt, Elsa Schaller, Eva Schenkel, Anton Schunk, Dieter Trapp und Horst Wöhner.



Mindestens 15 Jahre gehören sie der Dorfgemeinschaft an: Rite Barthel, Karin-Meiers-Volk, Karin Schröder, Doris Sommer, Karlheinz Sommer, Udo Stüpfert, Alexandra Westhäuser und Andreas Westhäuser.